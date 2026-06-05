Los colaboradores revelan las dinámicas ocultas de las villas y explican por qué es tan fácil caer en la tentación y quién sufre realmente más cuando una relación salta por los aires

Alexia Rivas señala las conductas tóxicas que muchas parejas siguen normalizando en 'La isla de las tentaciones 10'

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Poner a prueba el amor frente a millones de espectadores no es tarea fácil y las playas de República Dominicana son el escenario perfecto para que las inseguridades, la rutina y la tentación dinamiten relaciones que parecían indestructibles. ¿Qué tienen los solteros de las villas para hacer tambalear romances de año en año? ¿En qué momento exacto se tuerce una relación? ¿Cuándo suele llegar la primera crisis? ¿Y quién sufre más tras una ruptura: quien deja o quien es dejado? Los colaboradores de 'El Debate de las Tentaciones' han arrojado luz sobre la verdadera psicología del programa.

El espejismo de la perfección: la trampa de los tentadores

Uno de los misterios del formato es la rapidez con la que los protagonistas con pareja caen rendidos ante los encantos de los solteros, ya que todo esto responde a una mezcla de estrategia y vulnerabilidad emocional. Para Andrea Bueno, la respuestas es simple: los tentadores están jugando sus cartas. "Pienso que idealizan a los solteros no por nada, sino porque están haciendo un papel. Te van a vender una moto que no existe", reflexiona, admitiendo que en ese contexto de aislamiento van a ser mucho mejores que tu pareja y te tratarán mejor.

Esa misma línea defiende Juanpi, quien recuerda que el objetivo del soltero es la conquista exprés, advirtiendo que "te vendan la moto y después fuera no son iguales". Sin embargo, Arantxa Coca explica que el tentador aporta esa chispa perdida, "ese amor espontáneo que atrapa mucho y siempre tiendes a idealizar a esa persona porque seguramente vienes con carencias de tu relación". Andrea Sabatini también apoya esta teoría, recordando que los solteros "están ahí cuando los novios lo están pasando mal y son su apoyo".

El fin de la luna de miel

Pero antes de llegar a la isla, todas las parejas han tenido que enfrentarse a su primer gran bache, pero, ¿cuándo se apaga la llama? Algunos lo tienen claro y señalan que la principal amenaza es la monotonía y en cambio otros dicen que la crisis puede surgir a las dos semanas "porque no se saben comunicar", ya que las relaciones se basan en el aprendizaje de ensayo error.

Cuando es insalvable y llega la inevitable ruptura, siempre queda la duda de qué papel es más doloroso. Andrea Bueno nos cuenta que, desde su experiencia rompiendo una relación, "duele un montón también, te sientes muy culpable y todo el rato te estás planteando el haber hecho bien". Pero al final, la psicóloga nos recuerda la pesada carga de quien toma la iniciativa: "Quien deja tiene que asumir la responsabilidad recogiendo a veces el deseo del otro que no se atreve a decirlo".

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