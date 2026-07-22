Supervivientes 22 JUL 2026 - 23:05h.

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Ya lo avisamos: "Una nueva edición de 'Supervivientes All Stars' llega a Telecinco con un casting sorprendente y explosivo, muy pronto volvemos a abrir la palapa. Vuelve el programa más grande, el más duro y el más espectacular de la televisión". Y ahora ya lo sabes, ‘Supervivientes: All Stars’ te espera muy pronto, en Telecinco.