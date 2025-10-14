El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

La mecánica consistente en que vaya entrando un nuevo candidato cada semana y también vaya saliendo uno de ellos creo que ha servido de ayuda para que los tres afortunados que ya están en el sofá responda a un mismo patrón. A saber, entraron todos en juego durante la primera gala. La experta en vacunas que cursa un doctorado en biomedicina, el estudioso de la biblia que canta lírico y el feriante (es decir, Jana, Joon y Cristian) están ahí desde el principio.

Entre quienes todavía no han accedido a ese paso previo a proclamarse concursante de GH 20 hay cuatro candidatos que entraron después, una lo hacía anoche mismo, y tan solo dos veteranos. Los veteranos que todavía no hay llegado al sofá, y apuesto a que lo harán, son Jose y Amparo. En la segunda gala se incorporó Nora, mientras que Daniel y Daniela lo hacían en la tercera. Solo queda Gloria, candidata desde anoche (gala 5). Por cierto, si tras Daniel entró Daniela, sugiero que tras Gloria entre una candidata de nombre Camila. Estaría chulo.

No deberían tener desventaja los incorporados más tarde. Posiblemente es pura casualidad que aparenten ser candidatos bastante más flojos Daniel o Daniela que Amparo o Jose. Lo de Nora es caso aparte porque ella es carne de reality, aunque podemos constatar que aún no está en el sofá. La audiencia no lo ha querido. Tampoco Teresa Colomina, directora de casting y voz de Gran Hermano en el programa. No es fácil jugar a esto, menos en la medida de que se disponga de menos tiempo para calar en la audiencia. Por eso apelo a los candidatos, que no deben contentarse con estar ahí. Repito que esto no es Gran Hermano (prometí que no lo volvería a decir) y solamente estar vale para poco, por no decir que para nada. Quien tiene desventaja es aquel que se muestra temeroso y opta por pasar inadvertido por miedo a equivocarse. Joon empezó siendo un poco así, pero ya aprendió la lección.

La parábola de los talentos

La evolución de Joon se ha notado en general, por eso Colomina, que ejerce de “súpertacañona” en Uno de GH 20, les felicitaba anoche después de decirles un par de galas antes que esperaba más de ellos. “Algunos no han entendido de qué va esto”, llegaba a afirmar. Como dije antes, el miedo condicionaba el comportamiento de algunos candidatos. Esto me hizo recordar la parábola de los talentos, y ya sabrá el lector que a este gato le tira más una parábola que medio kilo de sardinas. Habla la historia que refiero de un hombre rico confiando sus bienes antes de salir de viaje a tres siervos. Al cada siervo le entrega una cantidad diferente de talentos (una medida de peso de plata usada en la antigüedad), de mayor a menor, según sus capacidades.

El primer siervo, con cinco talentos, los invierte y gana otros cinco. El segundo siervo, con dos talentos, los invierte igualmente y gana otros dos. El tercer siervo, por miedo y cobardía, entierra su único talento, argumentando que tenía miedo a perderlo. A su regreso, el amo elogia la actitud de los dos primeros siervos, que han hecho fructificar su plata, y les recompensa con más responsabilidades. Sin embargo, reprende duramente al tercer siervo por perezoso y le quita el talento para dárselo a uno de los otros. Sirva esta parábola como ejemplo de lo que puede pasar en Uno de GH 20. Si alguien no hace nada por miedo a equivocarse es casi seguro que perderá su oportunidad. Y esta es una oportunidad nada desdeñable.

Ahora toca mejorar con la limpieza de la casita

Luego hay quien cree que montar una escenita de nata en la cara va a quedar bien, sobre todo si le ponen música de fondo tipo Benny Hill. Y no es eso. Aunque me pareció improvisado en un principio, creo que lo estiraron todo lo posible para sacar un vídeo en la gala. Por suerte, no se vio. La idea fue de Amparo, que igual no es tan inocentona como aparenta. Inocente no, pero la veo un tanto peleada con el diccionario. El otro día decía que le había salido un “anzuelo” en el ojo. Además, pensaba que sus compañeros eran culpables de lo del orzuelo. Jana y Daniela se partían de la risa, y no es para menos. El caso es que Joon por decisión de la audiencia y Jana por la de Gran Hermano, acompañan desde anoche a Cristian en el sofá. Por otra parte, Amparo es inmune gracias al apadrinamiento de Ruvens.

En lo que empieza a haber cuórum es para dictaminar que muy aficionados a la limpieza no son. Cada nuevo candidato o candidata que entra lo señala. Además, he visto a Nora decir que iba a limpiar su zona de la casita. A ver, una cosita. A ojo de buen cubero, viven en unos 100 metros cuadrados divididos en dos espacios y con un microjardín en medio. Dado que son ocho los candidatos que la habitan (nueve ahora mismo), vendrían a corresponder unos 12 metros cuadrados (un cuadrado de 3 por 4) a cada uno. O sea, Nora no parece dispuesta a deslomarse limpiando su parte, aunque puede que aun así limpiase más ese día que la mayoría.

Contrasta esto que digo con la buena valoración de Maica Benedicto respecto a la limpieza en la casita. Aquí algo falla, o Nora exagera cuando se queja porque a media mañana nadie haya barrido o Maica está perdiendo facultades. Lo próximo va a ser renegar de la lejía. Por cierto, comerse la piel del kiwi es sanísimo. Ni platelmintos ni nada, la piel de kiwi aporta más fibra, antioxidantes, folato y vitamina E que la pulpa pelada de esa fruta. Bastaría con lavarla bien para eliminar impurezas y frotar con suavidad para quitar un poco la pelusilla. Es una información que le brindo a Maica así de gratis.

Las contradicciones de Daniela

Daniela entró teniendo a Jana cruzada y ahora parece que les une cierta animadversión hacia Cristian. A Jana le decepcionó no conectar en un principio con Daniela porque ella deseaba que entrase una chica mona, así como ella, para tener con quien hablar. No sé por qué se piensa que va a hablar más a gusto con una chica si es mona, así como ella. En todo caso, me temo que a Daniela las inquietudes de Jana le dan igual. Ella tiene bastante con lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Pues decantarse entre Daniel y Cristian, aunque se enfada cuando este habla de rankings de chicas (no para de meter la pata) y termina llorando. El feriante le bajó las expectativas de Daniela en la gala del jueves pasado para luego excusarse con la historia de su última ruptura amorosa.

No sé cómo lo hace, pero cada vez que Cristian intenta explicarse me da la impresión de que está improvisando. Que se lo inventa, vamos. Al menos sabemos que a Cristian le gusta la voz de su compañera de encierro. Por otro lado, no culpo a Daniela si piensa que podría ser para su tocayo Daniel una más en su larga lista de conquistas. Tampoco si se replantea todo cuando le ve sin camiseta. Y es que sin camiseta cambian las cosas muchas veces, queridos amigos. Animo a que nos mostremos todos sin camiseta, salvo si la cosa va a empeorar. Entonces mejor jersey de cuello vuelto.

Lo de la camiseta tiene un pase, pero ver a Daniela confesando a Ruvens que se creyó las improvisadas explicaciones de Cristian me deja ojiplático y cariacontecido. Es un error imperdonable. Más que nada porque las explicaciones del personaje están vacías de contenido y adornadas con una exaltación de su propia bondad y constantes actos de nobleza. Se vende como una persona generosa, benevolente, compasiva, virtuosa, caritativa y humanitaria. Más le hubiera valido optar por ser humilde. No digo que se deba dudar siempre de quien habla de sí mismo como ungido por la virtud de la pureza y la perfección moral, cuando no la real divinidad. Pero, vamos, que a mí con esas no. Daniela se creyó a Cristian por si Daniel le salía rana. Pero pronto llegó a la conclusión de que no se fía de él, como Jana una semana antes. Ni más, ni menos.

Empiezan a renegar de Cristian

El caso es que nadie se fie ya de Cristian. Tampoco de Daniel, salvo Daniela si es que va sin camiseta. Yo perdí la fe en el míster universo del mundo mundial cuando afirmó dos veces seguidas que si escribes en mayúscula no hace falta poner tildes. La RAE dice lo contrario desde siempre, aunque las imprentas antiguas tenían un problema con eso y dejaron de tildar las mayúsculas durante cierto tiempo. Demasiado joven para haberse quedado en esas épocas. Me inclino a pensar que Daniel escribe todo en mayúsculas para ahorrarse las tildes y así tener menos faltas de ortografía.

Como digo, Cristian está empezando a perder apoyos. Jose piensa que cuando habla con él lo está utilizando pada dirigirse a la audiencia. Si le pregunta: “¿Lo pasaste mal en tu infancia?”, cuando responde afirmativamente y empieza a contar su drama Cristian le interrumpe para contar la suya. Con la pregunta solo quería tener un pretexto para contar lo que quiere a los espectadores. La Jose, como dice de sí mismo, ya no ve transparente a su compañero. Justo lo contrario de lo que le ha pasado con Jana, a quien veía opaca y ahora le parece transparente. Que Daniela también se haya hartado de Cristian es completamente normal porque hay veces que en lugar de haber ido a Uno de GH20 cree estar en Mujeres y hombres (y viceversa). La Jose piensa que Cristian es un falso y hasta le llegó a poner en el primer puesto en el podio de los más falsos de la casa (Daniel fue su segundo y Joon el tercero).

Anoche en plató hacían el juego de los adjetivos a propuesta de Nagore y a Cristian le colgaban el de manipulador (por parte de Nora), desleal (por parte de Jose) y falso (por parte de Daniela). Tendría menos importancia si no fuera porque hace poco Jose hablaba maravillas del feriante, Daniela bebía los vientos por él y Nora lo sigue considerando uno de sus mejores amigos ahí dentro, si no el mejor. La buena fama de Cristian se resquebraja definitivamente. Eso no hay quien lo levante.

Moleskine del gato

El resto de los adjetivos fueron a parar a los siguientes candidatos: estratega es Nora (de parte de la recién llegada Gloria), mentirosa es Jana (de parte del nada vengativo Cristian), infantil es Joon (de parte de Jana), Jose quiere ser el más protagonista (de parte de Joon), ambiciosa es Nora (de parte de Amparo), y Joon es el peor concursante (de parte de Daniel). Repitió dos veces Nora y tres veces tanto Cristian como Joon.

Después de cinco galas tengo que decir lo siguiente: ¡enhorabuena! Es un programa entretenido, que pasa volando (a ello contribuye que no tenga ni una sola pausa publicitaria) y se disfruta realmente. Confieso que para mí está siendo todo un descubrimiento.

El jueves más. Y ya no estoy.