El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

21 OCT 2025 - 09:29h.

Nora y La Jose se batirán en duelo en la gala de mañana miércoles y uno de los dos no volverá a la casita tras la misma. El duelo comenzará entonces, cuando los aspirantes y, sobre todo, los espectadores comprueben la ausencia de cualquiera de ellos. Cierto que el personaje de La José ha superado a la persona y no ha sido capaz de mantenerlo todo el rato durante todo el tiempo. Cierto también que nadie salvo Nora es responsable de haber cultivado un ejército de enemigos dispuestos a impedirle llegar al sofá. Pero ni Nora ni La Jose lo merecen. Será el primer candidato que abandone el proceso de casting injustamente.

El jueves pasado decía este gato, no siempre acertado: “Observe el lector que Enrique entró en la primera gala, Anthony en la segunda y Daniel en la tercera. Considerando esta progresión le toca la siguiente a Gloria”. No ha sido posible comprobar si le tocaba a Gloria porque al día siguiente decidía abandonar voluntariamente. En lo que sí creo haber acertado es el destacar que Gloria se había quedado sin plan (tras salir Daniel) y sin antagonista (al dejar de pelearse con Daniella por el mismísimo Daniel). Ya sé que Gloria puso la excusa del hijo y todos lo que tenemos hijos la entendemos. Pero visto lo visto creo que activó el protocolo de abandono al quedarse vacía y desnortada.

Se entiende mejor cuando escuchamos a sus compañeros transmitir cosas que dijo la víspera de la pasada gala. “Todos los vídeos van a ser míos”, parece que afirmó, añadiendo: “Soy la enamorada de España”. Pues te separaron de tu amor, debe ser que no interesaba vuestra historia. “Me siento muy incómoda”, confesó Gloria, y ahí sí que me pareció sincera. En todo caso, y aunque entiendo lo que debe suponer la ausencia de un hijo, cuando alguien se compromete a hacer un trabajo no sirve de excusa. Mi mejor amiga en la adolescencia tenía un padre marino marcante que pasaba meses navegando. Ella llevaba entonces el peso de la casa y el cuidado de su hermano pequeño. Nunca dejaron su puesto, ni el marino ni mi amiga.

Cubiertas cinco de las ocho plazas del sofá

Una cosa más del abandono de Gloria y su no despedida de Nora. Es curioso, pero aquella entró diciéndole a Daniella “no sé si nos vamos a llevar bien” (estaba pensando que ni de coña, lo tengo claro), pero con Nora tuvo los encontronazos más fuertes. Se deshizo en buenas palabras hacia Daniella al despedirse y hasta se comprometió a votarla en positivo. Daniella y Gloria habían pasado a tener una enemiga en común: Nora. Y eso une mucho en un programa de este tipo. “Nora, cuídate”, le dijo Gloria desde la distancia.

Prefiero la actitud desafiante que a menudo muestra Nora al carácter pasivo-agresivo de Daniella. La audiencia votante no debe pensar lo mismo porque anoche esta última se convertía en la cuarta aspirante que se sentó en el sofá, mientras el bombón africano está en cuerda floja. Daniella es la primera en pasar a la siguiente fase sin haber entrado en la casita el primer día. En la tercera gala entraron dos nuevos candidatos con el siguiente resultado, hasta este momento: Daniel se fue el jueves pasado y anoche Daniella se comenzó a codear con el grupo de ocho privilegiados que tendrá en sofá.

De momento están cubiertas cinco de esas ocho plazas, porque Teresa Colomina esta vez sí quiso mandar al sofá a otro candidato. Y esto sí que va contra los patrones observados, porque Gustavo se había incorporado al grupo cuatro días antes. Lo suyo fue un "veni, vidi, vici" (llegué, vi, vencí), a lo Julio César, pero con reguetón de fondo. El mérito del uruguayo parece ser su contagioso buen humor. También debo decir que no es mucho mayor el mérito de Daniella: haber tenido la mayor bronca hasta ahora, y con Nora, claro está.

Daniella encontró en Nora la horma de su zapato

Después de haberlo intentado con Daniel, Jana y Gloria (puede que me deje a alguno más), finalmente Daniella encontró en Nora la horma de su zapato. La discusión pasó a mayores cuando Nora entraba al trapo con Daniella y preguntaba: “¿Me vas a volver a pegar?”. La única pega en esta cuestión es que no la pegó en ningún momento, como cabe adivinar. En caso contrario habría salido de inmediato. No ayudó a mantener una discusión en condiciones la provocación de Nora, tampoco que varios sujetasen a Daniella como si fuera a agredir a su compañera. Cuando se exagera de esa manera todo cobra una gravedad mayor, nada que ver con lo sucedido en realidad.

No tuvo su día Nora y no solo por su inadecuada reacción. Ella está en el grupo de quienes escondieron la comida, y por ahí no paso. Si ella y Joon pensaban en lo idóneo de guardar comida, quitándola de la vista y manteniéndola fuera del alcance del grupo, deberían haberlo planteado. Si Nora y Joon lo consultan, consiguiendo el apoyo de la mayoría, se hubiera evitado la polémica. Pero tomar decisiones que afectan al grupo sin contar con todos sus integrantes es una deslealtad intolerable. Además, deja abierta la posibilidad de sospechar que querían consumir ellos los alimentos escondidos. Estoy seguro de que no es así, pero puede pensarse. Esto de esconder comida es un clásico de Gran Hermano que se replica en este hermano menor del formato.

No deberían influir estos errores en la decisión de la audiencia, aunque sea imposible controlarlo. Tampoco quiero transmitir la idea de que prefiero la salida de La Jose. Me parecen dos perfectos candidatos. Y una lástima que queden los dos nuevos candidatos porque acaban de entrar, así como Amparo por ser de nuevo inmune, esta vez gracias a Violeta y Edi. O Gustavo, el gracioso del grupo, que ya está en el sofá. Por cierto, Amparo recibió anoche dos grandes noticias: es inmune y entró su hija Ruth, que se quedó a las puertas en la primera gala. Amparo es otra enemiga de Nora, y ya van unas cuantas.

Ruth solo puede perjudicar a Amparo, su madre

El principal atractivo de Ruth es que pueda ayudar a descubrirnos otra Amparo diferente a la que hemos conocido hasta el momento. Se me vislumbra que puede perjudicar más que beneficiar a su madre. Colomina recomendó a Amparo que dejase de ser la madre de toda la casa. Y qué mejor manera de conseguirlo que metiendo a su hija en la casita. Ahora será madre de una candidata, al menos. Amparo ha adoptado ese rol porque es lo único que se le ocurre, un recurso fácil para ofrecer una imagen positiva y conciliadora. Por eso estoy deseando que Ruth le haga dar una cara más real, menos favorable a sus propios intereses.

También entró anoche Asier, imagino que uno de los dos (Ruth o Asier) han ido a cubrir la baja de Gloria. Asier empieza cada frase con “en verdad”, sin caer en que cuando deje de decirlo pensaremos que no es cierto. Es de los típicos a quienes se les ve muy subidos en su presentación para desinflarse en cuanto entra a plató. Estaba nervioso y con miedo, algo muy distinto a lo que había intentado transmitir hasta ese momento. Me hizo gracia escucharle decir esto sobre algunos conocidos suyos: “Mira ahora dónde están ellos y dónde esto yo”. Por mi propia conveniencia no voy a ser yo quien quite importancia a todo esto, pero escuchándole parece que hubiera ganado un premio Nobel, o algo.

Pasando el jueves serán mayoría entre los que no han pasado de fase los recién llegados, quedando entre ellos los novatos Asier y Ruth junto a los veteranos Amparo y quien sobreviva al doloroso duelo de esta semana. Dos y dos. Me hubiera gustado escuchar a Teresa Colomina dando el nombre de Nora para ir al sofá. Ella y Daniela son dos buenas enemigas y sus méritos muy parejos, según mi humilde opinión. El juego que estos últimos días ha dado una no hubiera sido posible sin la otra. Que Gustavo le haya quitado el sitio a Nora me parece una broma de mal gusto.

El verdadero Cristian se hace esperar

Hablé la semana pasada de las bromitas de poner crema de afeitar a los demás y la poca gracia que me hace algo tantas veces repetido. Lo mismo digo de que dos o tres candidatos se dediquen a esconder objetos del resto. Sencillamente, no me hace ni pizca de gracia y convierte la experiencia en un singular campamento de verano… pero de alumnos de primaria. Bien que eviten el aburrimiento cómo puedan o quieran. Por desgracia la cosa va más allá y sospecho que lo consideran algo muy gracioso de lo que harán imperdibles vídeos. Lástima que no lleguen a saber la verdad. Una verdad que se resume en tres palabras: ni un vídeo.

Dice Cristian que mostrará los próximos días su yo verdadero. Hasta ahora no lo hemos conocido de verdad porque se corta mucho y tiene dificultad para abrirse. No tengo ganas de hacer este descubrimiento, posiblemente porque no me creo nada. En todo caso, ya puede ir espabilando porque si aplaza más el momento esto va a terminar sin que hayamos conocido su yo más auténtico, de verdad de la buena. Tiene pinta de ser como el cuento del pastorcito mentiroso, solo que en este caso a muchos nos da igual (creo yo) si mueren o no las ovejas. Es una de las debilidades del formato: una vez sentados en el sofá pueden caer en la tentación de dejar el peso del formato a los demás. Y puede pasar como en la fábula de la liebre y la tortuga: esta termina ganando aprovechando que su rival se tumbó a descansar.

Moleskine del gato

La opinión de Frigenti es subjetiva, ¿por qué se empeñan Violeta y Edi de acusarle por ello? Somos sujetos y no objetos, lo cual nos impide ser objetivos. Se puede coincidir o discrepar de él, pero no cabe la censura, porque su trabajo es opinar de los concursantes y el de estos asumir las críticas. Que no sean capaces de entenderlo da muestra de sus capacidades. Lo más curioso es que Violeta no dijo en ningún momento que Miguel mintiese, sino que es poco empático y sus opiniones resultan perjudiciales para ella. Es decir, Violeta tampoco es tonta y ni se le pasa por la cabeza negar que fuera una creída o estuviera comparándose continuamente con sus compañeras. Solamente sería censurable que mintiese.

Me pareció un gran acierto que Maica Benedicto preguntase a Niedziela Raluy (GH 16) si está de parte de Sofía Suescun o de Marta Peñate. Sin querer decir dejó claro que Sofía, a pesar de parecer más distante, siempre está cuando la necesita. No puede decir lo mismo de Peñate. Tengo esa misma percepción.