El Gato Encerrado

04 DIC 2025 - 08:28h.

Si hay alguien en la casa que fácilmente ve las cosas positivas esa es Aroa. A Edurne le molestó que en los posicionamientos de la pasada semana prefiriera gastar la mayor parte de su tiempo defendiendo a Belén, que va camino de ser la eterna nominada. No entendió por qué hablar en positivo de una compañera cuando lo que toca es decir quién debe ser expulsado. Esto último también lo hizo, pero debió pensar que despachando rápido el apartado de lo negativo le quedaría más tiempo para lo positivo. No sé por qué molestó tanto.

Anoche mismo Aroa volvía a ser positiva destacando que nadie de su equipo ha salido de la casa hasta ahora. Es verdad que el comentario puede interpretarse como negativo desde la óptica del otro equipo (ella dice “equipo”, como si fueran deportistas, o algo). A su vez, no se puede negar que es una realidad: todos los expulsados hasta ahora fueron del otro grupo. Puede tener razón Edurne cuando pronosticaba que hoy mismo saldría alguien del equipo de Aroa. Y eso que no saben nada de lo del camión de la mudanza. El positivismo de Aroa me ha animado a recuperar algo que he hecho en muchas ediciones, aunque no en todas. Me refiero a dar mi visión en positivo de los concursantes de esta edición, al menos de los que aún quedan en juego.

El camión de la mudanza

Pienso que igual debo explicar lo del camión de la mudanza porque puede haber quien no lo conozca o no caiga ahora mismo. Se hizo en las dos últimas ediciones (anónimos y GH Dúo) y consiste en proponer una votación exprés tras la expulsión en la que la audiencia pueda dar su apoyo a aquel concursante que prefiera. Dicho de otro modo: un voto en positivo. Es el leitmotiv de hoy. El camión de la mudanza, que aparte de un símil hace acto de presencia en la casa, se lleva al concursante o concursantes que menos apoyo obtengan. O sea, despeja el panorama de muebles. En el vídeo del moleskine de hoy doy mi opinión sobre esto. Solo debo hacer una salvedad: cuando grabé ese vídeo desconocía que pueden ser varios los concursantes en abandonar la casa esta noche a bordo del camión de la mudanza.

Parece contradictorio, pero no es tanto. La votación en positivo no lo es en absoluto para los elegidos, aunque quizá debiera hablar de los no elegidos, ya que es el menos votado quien sale, o los menos votados. De siempre me pone nervioso esa contradicción, que se vote en positivo para algo tan intrínsicamente negativo como es expulsar. Lo malo de que pase esta vez el camión de la mudanza es que ahora mismo no me sobra nadie en la casa de Tres Cantos. Los ya expulsados están muy bien elegidos y todos los que quedan hacen un grupo increíble, como he visto en pocas ediciones. Me va a dar pena se vaya quien se vaya, aunque igual sea esto lo que menos pena me pueda producir en lo sucesivo.

Cuatro rodajas de chorizo

Antes de ir a mi visión en positivo de los concursantes me gustaría apuntar alguna cosa sobre lo ocurrido ayer en la casa. Lo cierto es que las visitas de Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo bloquearon un poco las dinámicas de la casa. También la prueba de baile, que concentra buena parte de la atención de los concursantes. Considero menos probable que haya roces o mosqueos durante los ensayos y preparación de la coreografía grupal cuando hay un invitado, alguien ajeno al grupo. No digo que esté echando de menos las discusiones y los enfrentamientos. Aunque, a decir verdad, son la sal de Gran Hermano.

Los propios concursantes andan posiblemente saturados de enfrentamientos y pueden estar en medio de una tregua. No durará mucho, también lo digo. Ayer Edurne le confesaba a José Manuel que no se posicionó en su contra el lunes, pero la próxima vez (si la hay) probablemente lo hará. Y eso que el ansias con la comida ayer fue Cristian y no él. De buena mañana advirtió Desi que para el día había tres rodajas de chorizo y dos de pavo. ¡Arriba ese colesterol! Pues bien, a Cristian no se le ocurrió otra cosa que ponerse cuatro rodajas de chorizo, ignoro si metió mano a su ración de pavo. Un escándalo y media casa indignada por la rodaja de más (ellos dicen “loncha”).

El momento rodaja de chorizo se produjo antes de que llegara Anabel Pantoja con los avíos para hacer unas lentejas clásicas, con su chorizo y su morcilla, a mayor gloria del colesterol en el grupo. Patricia debió disimular su disgusto porque es vegetariana. Debe formar parte de la tregua mencionada que nadie le censurase a Anabel por tomar partido como si fuera una seguidora más del programa. Por su parte, hubo quien no dio tregua ninguna, como es el caso de Desi, todavía molesta con el comentario de Almudena en su despedida. Tampoco secundaron la tregua al descubrir que alguien había bebido de la leche de Desi. Los antitregua también se llevaron su ración de crítica, entre otros por parte de Aroa. Creo que lo de la tregua es un espejismo, y eso que cerraron el oasis ya hace semanas.

En otro mood está Joon, ajeno a las rodajas de chorizo que su amigo Cristian come de más o la leche faltante en el cartón de Desi. Ayer preguntó Violeta a Joon por su historial sentimental, cómo le ha ido o dejado de ir en el apartado amoroso. Habló a calzón quitado contando que no ha tenido mucha suerte en el amor. “Las parejas que he tenido no me han durado mucho porque me aburro de las personas”, afirmó. Luego reconoció que ha cambiado y ahora entiende a los demás, por lo menos a la persona con quien quiere compartir su esfera más íntima.

Uno a uno… en positivo, claro

Ya voy a lo mollar de hoy. Intentaré soltar a bocajarro cosas buenas de todos ellos. Veamos:

Aroa > Sabe rectificar y aprendió en seguida la lección tras su falsa expulsión. Es batalladora, pero me da la impresión de que olvida pronto lo malo. Me da la impresión de que puede ser la mejor amiga de sus enemigos, y esto la convierte en una rara avis.

Desi > Es dulce, poco dogmática y ha sido hábil no decantándose por ningún grupo, lo cual podría ser muestra de inteligencia. Es generosa y sabe escuchar, cualidades que sin llamar demasiado la atención no se encuentran con facilidad.

Rocío > Ir a remolque de Desi no la beneficia, a pesar de que no es algo que les gustaría escuchar a ellas dos. Diría que tiene la habilidad de ganarse al público en las galas, aunque a mí no me hace tanta gracias como a muchos.

Jonay > Observa y calla muchas veces. Lo estropea cuando intenta manipular a algún compañero con el fin de que Aroa sea desahuciada por su grupo y Joon se aparte de Cristian. Que sea partidario de la máxima “divide y venceras” no es necesariamente negativo.

Belén > Tiene un punto delirante y descontrolado que me llama mucho la atención. Ella sí que me hace gracia. Diría que no la he visto soltar ni una mala palabra ni hacer una sola buena acción. Pero tampoco ha hecho mal a nadie.

Patricia > Maquilla su buen fondo con una apariencia superficial y frívola que dista mucho de su auténtica personalidad. Aunque no lo aparente, cuando llora lo hace de verdad, y sus consejos tienen la mejor de las intenciones.

Quili > Me fascina su dualidad. Pasa de mostrar una personalidad apocada y taciturna a ser una diva que ríete de Beyoncé. Lo suyo es puro travestismo, pero en versión 2.0.

Mamadou > Me gana cuando llora por la “expulsión” de Aroa y celebra el regreso de sus amigos de la sala de expulsión. Por eso le perdono la ridiculez esa del peine en la cabeza.

Raúl > Su carácter aparentemente despreocupado contrasta con esos otros concursantes que tanta gravedad e importancia le dan a todo.

Paula > Es de la estirpe de los que van a contracorriente y no les incomoda lo más mínimo. Para mí tengo que su fragilidad es fingida y bajo esa apariencia quebradiza se esconde una personalidad que puede estar entre las más fuertes de la casa. Rara avis, como Aroa.

José Manuel > Es alto y ganó un concurso de belleza.

Joon > Tengo dicho que es un gato, arisco y cariñoso a un tiempo. También observador y estratega, en el mejor de los sentidos. Creo que está muy por encima de todos los demás. Su reino no es de ese mundo.

Cristian > Pensé en un principio que se esforzaba por parecer la mejor persona del mundo. Luego renegué de mi primera impresión. Ahora me reafirmo en ello. Lo que hay detrás de esa máscara de acero que esforzadamente porta no me gusta nada. Ya sé que esto tiene poco de positivo, si acaso que debe ser fácil llevar esa pesada carga todo el rato.

Y ya está. No he tenido que hacer grandes esfuerzos.

Moleskine del gato

Esta noche tenemos una fiesta que no lo será para quienes duerman en sus casas. Todavía no sabemos cuántos serán, pero está claro que más de uno. Además, habrá nueva ronda de nominaciones, a ver si hay suerte y son al modo tradicional. Por lo pronto, solo Belén se podría beneficiar de tener un privilegio por haber conseguido el domingo el sobre dorado, donde decía que si vuelve a quedar nominada se salvará y en caso contrario podrá salvar a un compañero. Antes de todo eso verán todos juntos algunas imágenes de la convivencia en los últimos días.

Ya he adelantado que en el vídeo de hoy hablo de las votaciones en positivo y, más en concreto, del camión de la mudanza. Si no me falla la memoria será su tercera visita pues ya lo vimos antes en GH19 y la tercera edición de GH Dúo.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]