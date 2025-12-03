Gran Hermano 03 DIC 2025 - 14:56h.

La sobrina de Isabel Pantoja da una gran sorpresa a los concursantes de 'Gran Hermano 20'

Anabel Pantoja saca a la luz una confesión que le hicieron Kiko Rivera e Irene Rosales: "Eso fue lo peor"

Anabel Pantoja ha regresado a la casa de 'Gran Hermano 20' para hacerle a los concursantes una visita muy especial. La sobrina de Isabel Pantoja se reencuentra con los habitantes de la casa entre besos y abrazos y les explica detalladamente la misión que le ha llevado hasta allí.

La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' se reúne con todos y les explica que está en la casa para ayudarles con las coreografías, piensa que van a ensayar en la cocina porque hay espacio y mucha luz y les cuenta que se pondrán como público para ver bien a la pareja a la que le toque bailar.

Pero no solo eso, Anabel sorprende a todos con un gran regalo que ha emocionado a los concursantes: ''Yo venía a haceros una cosa...¡Lentejas de mi madre! Así que, no sé quién tiene que coger en el almacén una cesta. Ha traído mi madre de su casa choricitos de los que saben bien y una especie de surtido, vamos a hacer unas buenas lentejas entre todos''.

Ya en la cocina Anabel, junto a los concursantes, sacan de la despensa todos los ingredientes que ha traído. Las lentejas, choricillos, morcillas... La idea de Anabel es dejar las lentejas hechas y ya después empezar con las coreografías que tanto sudor les va a costar a los habitantes de la casa.

