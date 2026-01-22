El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

La expresión “coger la rotonda” fue introducida en Gran Hermano VIP por el maestro Joao (actualmente Benita), aconsejando a Adara Molinero que lo hiciera. El sentido dado a la expresión es parecido a dar un volantazo o cambiar de bando y, aunque no sea de uso común, se entiende con facilidad por el contexto. Pues bien, en la casa de GH Dúo empezamos a ver concursantes cogiendo rotondas, lo cual conlleva emoción, pero también un peligro indudable. Con frecuencia, a la audiencia le cuesta asumir cambios bruscos en la actitud, sucesivas diferencias de alineamiento. Es arriesgado recolocarse en la relación con el resto de los concursantes, abandonando la rotonda por una salida distinta a la que la audiencia espera.

Podemos decir que los espectadores esperamos y pedimos cierta rectitud. Seguir recto, sin tomar ninguna salida inesperada en la rotonda, es mucho más seguro. También más aburrido. En ocasiones hay que arriesgar, y aprovechar las rotondas significa rectificar un mal rumbo, sin necesidad de estar traicionando a nadie. Otras veces hacer eso mismo es el peor de los errores, el que decide el final de un concursante. El tiempo dirá si es acertado o no que ayer Carlos Lozano cogiera la rotonda para desmarcarse algo de Cristina Piaget. O que el mismo Carlos y Belén Rodríguez decidieran enterrar definitivamente el hacha de guerra para acordar un pacto de cara a las nominaciones de esta noche.

Primer chispazo entre Carlos Lozano y Cristina Piaget

No tengo claro que Carlos y Belén vayan a llevar para adelante la estrategia del pacto. La tesis del presentador es que para no salir a la palestra todas las semanas deben aliarse e ir contra los ‘bebés’, también bautizados por él mismo como los ‘ratoncitos’. Es decir, los dos tríos de las tentaciones. Mi duda descansa en la de Belén, que al principio parecía estar a favor, pero terminó diciendo “déjame que me lo piense”. Carlos le advirtió que hay poco tiempo para pensar porque si no es ella la expulsada de esta noche van a tener que nominar. En el pacto están incluyendo a Carmen Borrego y Cristina Piaget. Habrá que ver si John Guts también está por la labor, o ellos mismos deciden dejarle aparte. Aunque la rotondita de Belén no es la única. El propio Carlos ha vuelto a charlar amigablemente con John.

Con todo, el giro dramático más llamativo es el de Carlos con Cristina. “Tengo mis dudas”, dijo sobre su compañera de dúo. Hablaba con Carmen, de quien antes había afirmado que en lugar de estar haciendo un concursazo, como afirma Belén, lo que está haciendo es “el concurso del sueño”. Lo dice porque se pasa todo el día durmiendo. Carlos estará rotondeando, pero no tiene un pelo de tonto y a Carmen la tiene fichada desde el principio. Aparentemente, el chispazo entre Carlos y Cristina se produjo el martes por la noche, cuando nada más conocer que era el primer salvado de la noche Carlos reprochaba a su compañera que no le hubiera felicitado.

Se entendería el reproche de Carlos porque Cristina no le felicitase por haberse salvado de no ser porque había pasado muy poco tiempo. Digo más, apenas transcurrieron segundos hasta que empezasen los reproches. Muchas veces los rotondazos vienen después de escuchar la reacción del público en plató, como digo en el vídeo del moleskine de hoy. En este caso ni siquiera es necesaria esa información que a menudo les confunde en lugar de ayudarles. El simple hecho de saberse que Carlos es el menos votado entre los cinco nominados iniciales ya les aporta información más que suficiente.

Igual a Carlos se le está viniendo a la cabeza lo que le han dicho sobre que Cristina es una mala influencia para él y eso le anima a tomar la rotonda. Si esta noche ella salva la expulsión es muy posible que no reaparezcan los reproches y se disipen las dudas. Ahora Carlos aplica la misma duda a la relación entre John y Belén. Piensa que a Belén se le ha enquistado el mexicano. Por su parte, Cristina está tomando las riendas de su concurso tras su convulso comienzo. Dice que quiere conservar la estabilidad conseguida, a lo que le contestaba Belén: “Tampoco puedes dejar de ser tú misma”. Buen consejo, porque si lo hace será rechazada por muchos que ahora la apoyan precisamente por su desmadre de la primera semana.

Si a alguien pueden perjudicar los rotondazos esa es Belén Rodríguez. Gloria González cree que es muy influenciable. “Se mueve mucho en función de lo que opina el público y no está disfrutando del concurso”, afirmaba ayer Gloria, hablando de Belén. La cadena de influencias quedaría así: Cristina ejerce su influencia sobre Carlos, este sobre Belén, de ahí a Carmen y así se seguirá transmitiendo.

Mis segundas impresiones

No quiero deja pasar un día más sin expresar mi opinión sobre los concursantes en mis habituales segundas impresiones. Así que, dos semanas más tarde del estreno vamos allá.

Belén Rodríguez > Experta en realities, aunque no se nota. El salto al “otro lado” le ha sentado bien y mal. Para goce del espectador, no pasa la reválida como concursante que conoce bien el formato. Es cascarrabias y a la vez me parece divertida, por extraño que parezca.

Carmen Borrego > Todo le viene mal. Como decía ayer Gloria: “Nunca llueve a favor de Carmen”. Desidiosa y quejica. Me produce hastío y reúne casi todo lo peor que puede tener un concursante de Gran Hermano.

John Guts > Si buscas “bluf” en una enciclopedia aparece su cara ilustrando la definición del término. Se cree el último refresco de cola del desierto, pero nadie más lo piensa. No vale ni para desquiciar a sus dos compañeras de trío.

Cristina Piaget > El gran descubrimiento de la edición. Un diamante en bruto como concursante. Inestable, tornadiza, imprevisible, diferente, versátil, irreflexiva, atolondrada, imprudente, brillante, hipnótica… Seguiría, pero he de pasar al próximo.

Carlos Lozano > Curtido en mil batallas, perdió por poco la última en una casa parecida a esta y ha regresado para quemar el que puede ser su último cartucho, aunque nunca se sabe. Goza de una inmensa inteligencia emocional. Es un viejo zorro que te hace disfrutar cada momento.

Sonia Madoc > No encaja ni con su compañero de dúo, a quien ha reprochado varias veces (la última ayer mismo) que apenas le hable. Entiendo que se le quiten las ganas.

Mario Jefferson > Le sigo viendo como elefante en cacharrería. Él mismo es consciente de que no encaja, lo cual apreció la primera mañana en la casa y no ha cambiado nada desde entonces.

Anita Williams > Nunca debió entrar en la casa. Todo lo que su imagen ganó participando en Supervivientes lo está perdiendo ahora. Ni siquiera creo que la pueda salvar una carpeta forzada.

Manuel González > Cansa su permanente papel de rijoso burletero que se ríe hasta de su sombra. Lo peor es que no le veo la gracia.

Gloria González > Es la NPC de esta historia.

Sandra Barrios > Ella misma dice que no es muy habladora. Eso contribuye a que parezca transparente y haga que a veces me pregunte si sigue todavía en la casa.

Andrea Sabatini > Igual de transparente que su compañera de trío.

Juanpi Vega > Parece el menos influenciable del grupo, aunque el entrar en la casa una semana más tarde me hace dudar si no quiere evitar ponerse a la audiencia en contra. Translúcido, cuando menos.

Raquel Salazar > Su rotondazo fue el primero. Empezó siendo amable y comprensiva con todos y sorprendió pegando un cambio que la convierte por momentos en la niña del exorcista. Tengo la esperanza de que vuelva a mutar, no sé si para mejor o todo lo contrario.

Antonio Canales > Su incontinencia verbal es una bendición para un concursante de este reality. Al igual que su compañera de dúo, es capaz de pasar de parecer un santo varón a un peligroso felino. Ha sido una pena su abandono forzoso.

Moleskine del gato

Recuerdo cómo estaban los porcentajes ciegos después de salvarse Carlos Lozano y antes de que lo hiciera Carmen Borrego: 33,9 %, 28,2 %, 21,5 % y 16,4 %. Belén Rodríguez piensa que se salvó Carmen en lugar de Cristina Piaget porque el ocho por ciento de votos que eran para Carlos se traspasaron a Cristina. Por el contrario, Carmen cree que algunos espectadores pueden no tragar a la exmodelo y por eso tenía el martes un porcentaje mayor que el de ella. Esta noche saldremos de dudas sobre las identidades detrás de esos porcentajes.

La palabra que está en boca de varios concursantes es “sibilino”. Así califica Belén a John y opina lo mismo Carlos de Manuel. Carmen, dolida con el mexicano por las cosas que le ha hecho a Belén, dice que con ella ha sido siempre educado. Cada vez veo menos sintonía y más discusiones entre Carmen y Belén. No me extrañaría que salieran de la casa siendo menos amigas que cuando entraron. También puede ser que entiendan así la amistad y no les afecte discutir con relativa frecuencia.

La mala fortuna ha querido que Antonio Canales en GH Dúo no haya llegado a vivir la experiencia completa. Durante sus casi dos semanas de permanencia antes de abandonarla por el fallecimiento de su hermano pequeño, según contaron ayer en El tiempo justo, disponían solo de un saco con algo de ropa, tenían un cráter en medio del salón, no podían acceder a ciertas zonas de la casa (cocina, vestidor o gimnasio, aparte de la suite), y han estado comiendo latas. Le ha pasado lo mismo que en su paso por Supervivientes, donde estuvo dos semanas en el Barco Encallado y una semana más en Playa Destierro, siendo el primer expulsado definitivo de la edición. Es decir, tampoco pudo vivir la experiencia en su plenitud, volviendo a España sin haber visitado ninguna de las emblemáticas playas de los Cayos Cochinos.

En la casa aguardan el regreso de regreso de Canales, especialmente Raquel Salazar, su dúo en el concurso. Después de conocer las razones de su salida creo que también desde fuera muchos deseamos que coja fuerzas y decida volver al juego.

Hoy tenemos una fiesta, con la primera expulsión de la edición, nuevas nominaciones y mucho más. ¿Puede llegar ya la noche?

