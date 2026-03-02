El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Que Raquel Salazar te haga la contracampaña es un regalo porque en lugar de quitarte votos te los da. Verla ayer diciendo barbaridades de Carlos Lozano era ponerse del lado de este de inmediato. El jueves pasado no se ganó las habichuelas y lo quiso reparar anoche, aunque en realidad contribuyó a hacerle ganador. Más odio destiló Raquel contra Belén Rodríguez, a quien llamó “retrasada” y “puchaina seca”, entre otras lindezas. Remató su delirio recomendando que se tomara un vinito, y todos sabemos lo que quería sugerir con eso. Solo Belén hizo precampaña con argumentos sólidos como rocas y sin insultos. El resto parecían incómodos en el papel que les ha tocado.

Belén estuvo muy bien, pero tampoco hacía falta porque Anita Williams hizo anoche contracampaña contra ella misma. Poco antes de la final perdió los nervios, primero haciendo un vídeo de campaña en el que afirmaba lo siguiente sobre Juanpi Vega: “Le voy a pasar el teléfono a la persona que creo que si no llega a ser por su madre y su exnovia no se le ve en el programa”. Que tenga toda la razón no quita para que le esté asestando una puñalada trapera. El fuego amigo duele más que ninguno. Luego quiso borrar el vídeo y así lo hizo, aunque lo prohíben las reglas de la prueba. Y ya durante la gala se puso nerviosa y le dijo a Carlos “sinvergüenza”, “asqueroso de mierda”, “tienes una p*** vida de mierda”, “estás podrido por dentro, hijo de tu madre”.

Resulta que era Cristina quien perdía los papeles y fallaba en las formas, pero a las puertas de la final Anita se muestra tal cual es, por fin. La semifinal me resultó muy interesante porque nos dejó cosas como esta, una Anita que se ha pasado tapada todo el concurso descubre su realidad dos días antes de la final. Justificó el vídeo contra Juanpi diciendo que era todo una broma. El concepto que tienen algunos de la “broma” nunca dejará de sorprenderme. Lo hubiera entendido como broma si no llega a darle al botón de grabar, pero no es el caso. La prueba prohíbe borrar los vídeos y ella sabía que no podía hacerlo. Además, miente cuando afirma que el ‘súper’ le había autorizado a borrarlo. La poca personalidad de Juanpi le hizo quedar cuarto finalista, con un ocho por ciento de los votos. No me explicó que tenga tantos votos en positivo. ¿De verdad tanta gente quería que ganase? ¿De dónde han salido?

La falta de personalidad de Juanpi

Digo que Juanpi durmió anoche en su casa por la falta de personalidad que ha demostrado tener durante todo el concurso y confirmó ayer en el episodio del vídeo de Anita. Le vimos hablar mal de Anita con Carlos, lo coherente era que anoche contase lo sucedido, utilizándolo contra su rival. Prefirió callar, lo cual no hubiera sucedido a contrario sensu, como se dice en Derecho. Ni siquiera quiso comentarlo cuando Carlos sacaba el tema en la gala. Es muy probable que lo haga una vez fuera, pero ya será tarde. Algo parecido pasa con Gloria González, que delante de Carlos le da la razón y critica a Anita, pero luego calla. Y eso que hablan de la diferente actitud de Carlos en las galas, pues no digo nada los demás.

Después Anita daba la sorpresa quedando al descubierto. No dudo de lo contado en su curva del amor, pero creo que utilizó ese momento para lograr el favor del público, como han hecho sus defensores en plató con el triste asunto de su accidente en la casa. Carlos Lozano no quiso verlo porque no se iba a creer nada de lo dicho por “falsita Williams”, de quien no es de verdad ni el apellido, según nos descubrió anoche Belén Ro. Después de dos meses en que lapidaron a Cristina Piaget y dijeron de todo sobre Carlos, le resultó muy ofensivo que la llamara falsa o dijera que son todos unos guarros. Pero el día anterior no dudó en poner a ese rival de vago por negarse a limpiar una vitrocerámica cuando ella quiso que lo hiciera.

La respuesta de Anita a lo dicho por Carlos se me antoja bastante desproporcionada. No repetiré las palabras gruesas dichas por Anita, la misma que días antes había querido hacerse amiga de Carlos. Fue Gloria quien se dio perfecta cuenta de la maniobra y así lo hizo saber, algo que Carlos agradeció a la hermana de Manuel. Es evidente que los ratoncitos se muerden los tobillos entre ellos, pero luego en las galas disimulan más que un niño cuando rompe algo y mira al perro. Allí miran a otro lado porque no tienen perro, pero para el caso es lo mismo. En la semifinal, tanto Juanpi como Gloria miraron a otro lado varias veces, se hicieron los despistados y se pusieron de lado. Cualquier cosa con tal de no dar la cara. Así no se gana Gran Hermano. Tampoco con reacciones desproporcionadas, como la de Anita, pero esta al menos demuestra tener sangre en las venas.

El veneno de Raquel Salazar

No sé si por las venas de Raquel corre más sangre que veneno, pero de esto último no le falta. Publicó una especie de comunicado en sus redes anunciando que iba a “dejar de ir a las galas y de participar en nada que tenga que ver con el concurso” porque no se sentía bien. Pero ahí estaba anoche, con una actitud bien distinta a la del jueves pasado. Entonces dijo que su director le había pedido un cambio de actitud por el bien de su programa, pero anoche ya lo había olvidado al parecer. Ni siquiera dejó a Carlos disfrutar de los mensajes de sus amigos, obsesionada con el llavero que le dio el jueves y ahora quería que le devolviese. El llavero es feo con ganas, pero no tanto como las cosas que dijo y por las que le llamaron la atención los responsables del programa.

También tuvo que dar Ion Aramendi un toque a Raquel porque tras hablar Anita de un duro episodio en su curva del amor, dedicaba a Carlos el mismo término usado por Anita. Pero ni siquiera se enteró de que la reprimenda era por ella. Me parece curioso que a Raquel le ofendiera tanto que Carlos hablase de si el llavero podía tener un hechizo o algo semejante. Parece no recordar que ella se pasó todo su concurso prácticamente diciendo que no comería lo cocinado por Cristina porque igual hacía alguna magia extraña. Pueden tener dudas extrasensoriales los demás, pero no ella. Para mí son todos igual de estúpidos si creen en esas cosas, aunque es obvio que cada uno tiene sus creencias y confía o no en determinadas supercherías.

Raquel se sumó a la mala costumbre instaurada el jueves por Carmen Borrego consistente en hablar de la hija de Carlos. Menos mal que Mónica Hoyos explicó anoche que Luna no ha hablado con nadie, por lo que difícilmente podía saber Borrego si le gusta más o menos Cristina Piaget. “Tu hija no quiere, ni muerta”, le dijo a media voz. Queda claro que es un invento, lo que no alcanzo a entender es su intención. ¿Qué gana Carmen Borrego inventando algo así sobre alguien a quien ni siquiera conoce? ¿Por qué no quiere que haya un acercamiento entre Carlos y Cristina? Luego decía que estos dos han sido los grandes protagonistas de la edición, lo cual es una gran verdad. Otra que va dando bandazos, aunque anoche parece que se bajó un poco del burro de apoyar a Anita.

Posicionamientos en la casa y en plató

Los finalistas y directores de contracampaña tuvieron que opinar sobre quién ha sido más y menos protagonista durante la edición. Todos respondieron con cierta sinceridad, menos Anita. Esta echaba mano del recurso utilizado comúnmente por los bienquedas, diciendo que todos han sido protagonistas de un modo u otro. Palabrería vacía y falsa. Juanpi dijo que no él ha sido el mayor protagonista, sin decir quién sí le parece y secundarios son para él Sonia y Mario. Gloria se siente protagonista y señaló como secundarios a Juanpi y Anita. Con amigos como Gloria no hacen falta enemigos. Y Carlos se puso a sí mismo como protagonista junto a Cristina, compartiendo todos los demás el rol de secundarios en su opinión. En cuanto a los encargados de las contracampañas, Raquel considera protagonista a Cristina y secundario a Carlos; Belén coincidía con Carlos en que él y Cristina han sido los grandes protagonistas, lo mismo que Carmen. Por último, John Guts prefirió hablar de los ausentes, lo cual hasta ayer creía que era costumbre española, pero parece que comparten en México.

John puso primero como protagonista a Cristina y secundarios Mario y Sonia (como Juanpi), pero cuando tuvo que circunscribirse a los finalistas lo resolvió con un empate entre Carlos y Gloria como protagonistas y como secundario Juanpi. A esta especie de posicionamientos les siguió otro tipo más canónico en plató. Colaboradores y defensores debían decir quién creen que debe ganar. Juanpi solo tuvo el apoyo de su madre y Anita el de su amiga. Detrás de la silueta de Gloria se pusieron Sandra Barrios y su hermano Manuel. Fue Carlos quien más apoyo tuvo, con Cristina Piaget, Mónica Hoyos, Miguel Frigenti y María Jesús Ruiz. La madre de Juanpi reprochó que fueran todos compañeros suyos quienes apoyaron a Carlos. Supongo que los considera compañeros porque están haciendo en el programa algo nada diferente a lo que estaba haciendo ella. Igual que la amiga de Anita, Sandra o Manuel.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así al comienzo de la gala, mucho antes de salir de la casa Juan Pablo Vega: 58,1 %, 22,0 %, 11,9 % y 8,0 %.

Sus compañeros de ratonera, Juanpi y Gloria, no se atrevieron a decir en la gala lo que dicen sobre Anita en petite comité. Sin embargo, Manuel González sí se atrevía a afirmar que, según él, Anita no ha “hecho un gran concurso”. Si se piensa hay que decirlo. No pasa nada.

Dice Anita: “Para mí el concurso de Carlos terminó en el momento en que se fue Cristina, está más perdido que el barco del atún”. Y tiene Gloria que corregirla: “Del arroz”.

Quedan solo tres y mañana es la gran final. Aprovecharé para hacer in extremis sus daguerrotipos, esos perfiles bajo mi particular punto de vista que serán obligadamente breves esta vez. Las circunstancias así lo han querido. Los porcentajes están poco igualados, con uno mucho más destacado del resto. Pensé que estarían más parejos en apoyos Carlos y Anita, pero parece que no. Solo falta saber quién se lleva el gato al agua.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]