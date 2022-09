¿Qué le pasa a Belén Esteban? "No tengo bien mi cabecita, me ha jugado una mala pasada"

'Sálvame' analiza las palabras de la colaboradora en su conflicto con Kiko Matamoros

“Me he roto la pierna, hay gente que es más fuerte, pero me ha venido en un momento débil”, decía Belén Esteban

La colaboradora de 'Sálvame' confiesa que ha necesitado ayuda

"No tengo bien mi cabecita, me ha jugado una mala pasada", decía Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' nos contaba que está "triste" y se mostraba muy afectada con Kiko Matamoros, quien en una exclusiva había dicho que Belén ya no interesa al público. Pero ¿Qué le pasa a Belén?

Intervino en ‘Sálvame’ muy afectada y entre lágrimas. El motivo eran unas palabras de Kiko Matamoros en las que decía que el público había perdido el interés por ella. El colaborador no quiso hacerle daño, matizaba sus palabras, le pedía disculpas y Belén, muy afectada, las aceptaba.

Pero ¿Qué le pasa a Belén Esteban? Ella misma nos contaba, como ya ha hecho en otras ocasiones, que no se encuentra bien desde que tuvo la lesión de la pierna: “Mi cabecita no la tengo bien, me ha jugado una mala pasada. Estoy triste”.

Belén Esteban: "Esto me ha venido en un momento débil"

“Me he roto la pierna, hay gente que es más fuerte, pero me ha venido en un momento débil”, explicaba la colaboradora que ha necesitado ayuda y ahora está inmersa en un proceso para recuperarse, no solo a nivel físico.

En realidad, lo que más le había molestado de Kiko Matamoros es que pensaba que le tenía “cariño” pero con sus palabras se había dado cuenta de que no era así: “Me has hecho daño ¿Sabes?”, decía ella; “lo siento”, respondía él.

El perdón de Kiko Matamoros