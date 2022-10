José Antonio León presenciaba la salida de Kiko Rivera del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, centro en el que ha estado hospitalizado cuatro días tras sufrir un ictus. Además, el reportero de ‘Sálvame’ abordaba la polémica sobre las visitas al hijo de Isabel Pantoja y es que ni su hermana ni su madre le han visto. Isa Pantoja asistió al hospital pero no pudo ver a su hermano y ahora afronta las críticas.

Pasado el fin de semana, Isa Pantoja aseguraba en ‘El programa de Ana Rosa’ que su madre lo está pasando “mal” porque no ha podido ver a su hijo en el hospital e Irene explicaba los motivos: “Kiko no tenía una relación ahora mismo de lo más normal con la madre y, emocionalmente, le puede alterar un poco ver a su madre en estas condiciones”.

Sin embargo, Isa Pantoja no entiende que tanto amigos de Kiko como otras personas sí hayan podido acudir a verle al hospital y ella no. ‘Sálvame’ debatía sobre los motivos de su ausencia y José Antonio León decía: “Tenemos poca memoria para trabajar en televisión, se nos olvida que son familia pero que no se nos olvide que se llevan a matar, lo han dicho ellos en plató y abiertamente”.