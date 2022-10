Irene Rosales explica el motivo de la ausencia de Isabel Pantoja en el hospital donde está ingresado Kiko Rivera: "Kiko no tenía una relación de los más normal con ella"

Kiko Rivera no ha recibido la visita de su madre y de su hermana en el hospital. El hijo de Isabel Pantoja l leva tres días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus y su mujer, Irene Rosales, explicaba ante las cámaras el motivo de estas ausencias.

Sin embargo, allí no hemos visto ni a su hermana ni a su madre. Isa Pantoja acudió al centro apenas unas horas después del ingreso de su hermano, pero no pudo visitarlo dado que aún estaba en observación y solo Irene podía entrar para evitar que se alterara.

Pero tampoco han acudido en los días sucesivos e Irene Rosales explicaba los motivos a las puertas del centro hospitalario: "Kiko no tenía una relación ahora mismo de los más normal con la madre y emocionalmente le puede alterar un poco ver a su madre en estas condiciones, verse él una cama después de un ictus".

Isa Pantoja se mostraba crítica en 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora no entiende la situación porque, poniéndose ella en la piel de su hermano, cree que querría ver a su familia: "Era darle un abrazo, no le voy a alterar, no iba a decirle 'vamos a hablar del problema que hemos tenido".