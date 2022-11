El préstamo de Belén Rodríguez a Kiko Hernández sigue suscitando polémicas y es que, al escándalo por la filtración de la noticia le siguió la confirmación de la propia Belén Ro: ella se lo contó a sus íntimos. Sin embargo, Kiko Matamoros afirma que aún desconocemos lo más importante de todo: Belén habría reclamado el dinero a Kiko por miedo a no recuperarlo nunca y habría buscado una excusa.

Kiko Hernández tuvo que hacer frente a una reclamación de Hacienda, no tenía suficiente dinero dado que acababa de comprar una casa y tenía otras cuatro hipotecas, con lo que iba a pedir un préstamo al banco pero su amiga Belén Ro le ofreció prestarle el dinero.

Esta información llegada a ‘Sálvame’ y Kiko ponía la mano en el fuego con que el origen no era su amiga. Sin embargo, Kiko se quemó ya que la propia Belén Ro confesó que se lo había dicho a algunos amigos íntimos.

Kiko no se muestra enfadado con Belén, aunque afirma que están distanciados desde hace algún tiempo. Además, hay cosas que no sabemos y es que Kiko Matamoros afirmaba en ‘Sálvame’: “Me consta que van a tardar mucho tiempo en volver a hablar”.

Y es que la información que llega al programa es que Belén Ro habría reclamado el dinero a Kiko antes de que venciera el plazo estipulado por temor a que no se lo devolviera: “La información es que Belén Rodríguez no tenía ninguna necesidad económica cuando reclama el dinero y lo cuenta ella, no es una presunción”.