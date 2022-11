Makoke, sobre su nuevo novio: "Es un amigo, nos estamos conociendo"

Makoke ya no lo puede ocultar más . La ex de Kiko Matamoros tiene una nueva ilusión. La influencer se dejó ver en actitud muy cariñosa con un apuesto hombre de 47 años. Se trata de un empresario cordobés muy sexy con el que Makoke intercambió besos y caricias en una discoteca de la ciudad andaluza.

"No voy a entrar", ha asegurado ella entre risas. "El otro día coincidimos, yo te vi a ti, pero tú a mí no. Y no estás pillada, estás pilladísima. Una carita, unos besitos...", le ha puesto contra las cuerdas Lydia Lozano. "Fue a recogerme y ya está, es un amigo y nos estamos conociendo", ha respondido ella.