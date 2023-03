Raquel Bollo e Isa Pantoja: su enemistad empezó con otros enfrentamientos

Por ejemplo, a Isa le afectó mucho la ausencia de su madre durante su debut musical y Raquel fue la encargada de explicar la situación en el programa: "No es la primera vez que ha perdonado, lo ha hecho muchísimas veces y llega un momento donde ya no puede más entonces”.

No ha sido su único conflicto previo a 'Supervivientes'. Isa Pantoja cuestionó el papel tanto de Raquel Bollo como de otras amigas de su madre. La colaboradora no se daba por aludida, pero sí dejaba algo claro: "Isa Pantoja no puede pensar que le he dado la espalda".