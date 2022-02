Alba Santana desmiente la información sobre su herencia y hace un llamamiento: "Pido que se respete mi duelo"

Alba Santana 'denuncia' el seguimiento de la prensa tras la muerte de sus padres

Alba Santana ha reaparecido en 'Sálvame' tras darse unas informaciones que le están afectando. Por su expreso deseo, la hija de Manolo Santana y Mila Ximénez escogía el programa donde tantos años trabajó su madre para desmentir los rumores sobre la herencia que le habrían dejado la colaboradora de televisión y el tenista.

La revista 'Lecturas' informó que Mila Ximénez le dejó a Alba tres millones de euros; mientras que Santana no le habría dejado nada. En 'Sálvame', Alba ha negado ambas cosas. Confesaba, además, que se encuentra abatida por el seguimiento de la prensa que le están haciendo desde el fallecimiento de sus padres, así que pidió, en primer lugar, respeto para vivir su duelo en la intimidad.

Alba Santana hace una petición: vivir el duelo de sus padres con intimidad

"Desde que nací he salido en la prensa por los padres que he tenido. Ha sido un orgullo ser su hija y por eso he intentado ser amable y tener buena relación. Llevo viviendo en Holanda quince años y normalmente se me ha respetado y he tenido cierta intimidad. Pero en las últimas semanas la situación no sé cómo manejarla (...) Ha venido prensa a Holanda, me genera mucha ansiedad", revelaba con la voz entrecortada.

Alba Santana pedía entonces que los medios de comunicación respetasen su tiempo de duelo: "No voy a cobrar nada hoy. No tengo ninguna intención de hacer ninguna declaración para un medio ni revista, quiero seguir con mi vida (...) Me gustaría hablar con vosotros hoy y pedir que me ayudéis en esto. Que me dejen en paz y con la intimidad que siempre he intentado tener", expresaba.

Os pido ayuda para poder hacer mi duelo con la intimidad que siempre he tenido (Alba Santana)

Alba Santana desmiente las informaciones sobre su herencia

A continuación, la hija de Mila Ximénez y Manolo Santana ha negado rotundamente las informaciones que se han dado sobre la herencia que habría recibido. "No es cierto. No quiero emprender ninguna medida legal. Les he pedido solamente que se retracten por ser una falsa noticia. No me esperaba esto de ellos", compartía.

Alba relataba entonces el "dolor" que ha sentido al ver que la publicación donde se dieron esos datos era la misma donde trabajaba Mila y que, según Alba, no llamó para contrastarlo. "Además, me parece que es algo tan íntimo lo que deja un padre o una madre. Por supuesto que me duele. Los he querido mucho a los dos", declaró.

Alba Santana: "El vacío que tengo es enorme"

Jorge Javier Vázquez comprendió totalmente a Alba Santana. El presentador se interesó también sobre cómo se encuentra en estos momentos. La hija de Mila se rompió.

"Les echo mucho de menos. Con mi padre llevaba dos años distanciada y es distinto pero con mi madre tenía una relación muy estrecha, de todos los días. El vacío es enorme. Sé que tengo que tirar adelante porque tengo dos hijos, marido y por mí misma. Sé que me madre lo querría", decía.

"No la quería ver sufrir (se le quiebra la voz) Cuando se fue lo único bueno era que no la iba a ver sufrir más. Pero el día a día es lo duro (...) Lo que más me cuesta es que no la voy a volver a ver. Sabes que consultaba mucho con ella, le pedía su opinión... y el no tenerlo, cuesta mucho. Voy a tener que encontrar maneras de sentirla conmigo. Sé que me estará cuidando, tanto ella como mi padre", añadía.

Jorge Javier, por su parte, quiso animar a Alba recordándole lo "tranquila" que Mila se fue. "Sabía que tú eras muy feliz y que llevabas una vida que ella consideraba envidiable. Esa tranquilidad te debe arropar porque no dejarse ninguna conversación pendiente con ella", le dijo.

Precisamente eso es en lo que Alba Santana se acoge para sobrellevar mejor el duelo: "Quiero estar bien. No me reconozco cuando estoy así porque siempre intento dar positividad a todos. Cuando me veo tan baja, no me reconozco", prometió.

