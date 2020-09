Las etapas por las que tendrá que pasar Anabel Pantoja para superar su adicción a los somníferos

El médico Jesús Sánchez Martos nos ha contado en ‘Sálvame’ algunos consejos generales para evitar adicciones y la primera pauta está clara: no automedicarse, la medicación no es trivial. Además, apunta que la tolerancia aumenta la adicción y que es muy peligroso mezclar este tipo de sustancias con otras como el alcohol porque las adicciones no se suman, se potencian. Además, siempre hay que tomarlos con receta médica.