Tras escuchar las explicaciones de Isa Pi, Belén Esteban se mostraba contundente, se posicionaba y cargaba duramente contra Kiko Rivera por filtrar esos mensajes: “Yo estoy en la situación de Kiko Rivera, y yo a ti no te mando ese audio de mi hermana. ¡Yo no te mando ese audio para que tú lo pongas aquí!¡Me parece vergonzoso!”