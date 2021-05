Belén Esteban evita hablar de la relación entre Andrea y Julia Janeiro

La colaboradora de 'Sálvame' desvela si Jesulín de Ubrique ha visto a sus hijas en su paso por Madrid

Belén: "Me parecería injusto si me quedase callada"

Paz Padilla le pedía a Belén Esteban que estuviera atenta a las siguientes imágenes que iban a ver en 'Sálvame'. Se trataba de un vídeo de Jesulín de Ubrique en Madrid. Al torero le preguntaban si había visitado a sus hijas, Andrea y Julia, y él evitaba responder.

Tras analizar las imágenes tres veces para ver si Jesulín respondía o no, Belén apostaba por mantenerse callada. "No voy a decir nada", decía tajante. Y es que la colaboradora salió 'escarmentada' cuando reveló la buena relación que guardan las hermanas, porque se ve que la otra parte no vio con buenos ojos que se desvelase dicha información.

Pero unos minutos después Belén sentía que debía decir algo. O más bien, no quedarse callada invitando así a la especulación. "Ha visto a su hija (Andrea) también. A sus hijas (Julia y Andrea). Y no me preguntéis porque no. Así como he dicho cuando no la ha visto... Si me callara, se va a entender como que no ha venido y yo no soy injusta. No soy injusta. No voy dar ninguna información. Que no me esperen agencias en casa porque no voy a decir más", anunciaba.

Belén Esteban: "Ha sido cosa del padre"

En ese momento Paz Padilla imaginaba que habría sido alguna de las hijas la que habría organizado el encuentro. Belén añadía que "ha sido cosa del padre"; pero no quiso señalar nada más allá de que no se sentiría bien si no lo hubiese revelado.