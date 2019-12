Belén Esteban, a Jesulín: "Cuando la persona que tenemos en común acabe la carrera, le daré las gracias por nada"

"¿Desde cuándo no ves a la persona que tenemos en común? ¿Desde cuándo no llamas?"

“Como padre siempre he estado al pie del cañón y así será siempre”, dice Jesulín en su exclusiva para la revista ‘¡Hola!’: “Creo que no me tengo que juzgar, vivo el presente”. Es más, dice que no sabe si reunirá a sus tres hijos por navidad, unas declaraciones que han dejado boquiabierta a Belén Esteban.

“Me tengo que morder la lengua”, se quejaba la colaboradora, que recuerda que su hija le pidió que no hablara ni de ella ni de su padre porque quiere mantenerse al margen de la tormenta mediática. Lo que sí ha hecho es formular una pregunta, la que le gustaría que le hubiera hecho al torero: “La pregunta era ¿Cuánto tiempo hace que no ves a la persona que tienes en común con Belén? ¿Desde cuándo no llamas?”

Y hay más, recuerda que Jesulín decía que hablaría con su hija cuando fuera mayor de edad: “¿Dónde está la conversación que iba a tener a los 18? ¡Porque va a hacer 21!” A la colaboradora se le acababa la paciencia: “Si una madre no te deja ver a los niños vete a la guardia civil y denúnciala, ya estoy harta”.

Belén cree que su expareja tiene que vivir “en el mundo real” y no en el “irreal” que demuestra cuando habla para la prensa: “Cuando te leo no entiendo nada, sabes que no es así. Tú y tu familia”.

Belén, a Campanario: "No me provoques"

Además, dirigiéndose a Campanario le ha pedido algo: “No me provoques”. Y es que la mujer de Jesulín deja caer que si Belén ahora no habla de ellos es porque hay causas pendientes en los tribunales: “Que yo sepa no tengo ninguna demanda, no provoques, no hablo porque lo que más quiero me lo pidió y ante ella no hay nadie”.