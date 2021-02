‘Sálvame’ conectaba en directo con José Antonio León que se encontraba en la urbanización Arcos Gardens, en Arcos de la Frontera, para conocer la última hora de Jesulín de Ubrique . ¿Apoya el diestro las palabras que su esposa le ha dedicado a Belén Esteban? Como suele ser habitual, Jesulín no ha querido atender a la prensa y ha salido a todo prisa de la finca donde reside.

El que sí ha hablado ha sido Antonio González Zapatero, abogado de María José Campanario ,que a través de un comunicado ha dado la versión de su clienta: “Mi representada y Belén Esteban no van a tener más enfrentamiento públicos en lo que respecta a la intención de María José Campanario. A partir de ahora, todo lo que tengan que hacer, lo harán a través de los juzgados" .

“María José no dará exclusivas en ninguna revista y no cargará más contra Belén Esteban públicamente. Esto no tenía que haber empezado porque tanto María José, como Belén Esteban tienen hijos, y eso es lo que quiero defender”, continuaba el abogado.