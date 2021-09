Carmen Borrego, ante las acusaciones de Terelu Campos y Alejandra Rubio: “Hacerme a mí la responsable me parece de vergüenza”

El último conflicto en la familia Campos ha sido provocado por el brote de Kiko Hernández contra Terelu Campos. El colaborador se enfadó en 'Sálvame' porque no sabe cómo acercarse a su excompañera y tanto Alejandra como Terelu parecen culpar a Carmen de no haber reaccionado. Sin embargo, ella tiene claro que no es la culpable de lo que está sucediendo.

“Ella ha dicho que está hasta los *** de mí, hasta el moño y lo ha repetido 30 millones, ahora digo yo que estoy harta ¿Y soy la única que no puedo estar harta? ¡Pues sí que lo estoy!” Eso sí, dejaba claro que esto no significa ni que no la quiera ni que no la respete.