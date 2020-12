El inicio de los rumores sobre Efrén Reyero: de las acusaciones de una chica a las dudas de Kiko Hernández

El foco de la polémica está sobre Efrén Reyero desde que entrara a ‘La casa fuerte’ y nos comunicara su ruptura con Marta López. La última en tomar la palabra ha sido Ana Pérez, su exnovia, que dibuja un perfil frío y egoísta de Efrén: “Cuando tuve el aborto no estuvo a mi lado”.

Hay quien no le cree, hubo quienes dudaron de la relación desde el principio pero lo cierto es que los rumores, los recelos y las acusaciones empezaron apenas nueve días después del inicio del idilio entre el extronista y la colaboradora de ‘Sálvame’.

La primera polémica contra Efrén Reyero

Es más, dejaba caer ya desde el principio la sombra del montaje porque, según Cinthia, el propio Efrén le dijo que no quería estar con Marta por la diferencia de edad y por cuestiones de familia, ya que ella es madre de tres hijos y no querría tener más.

Las dudas de Kiko Hernández sobre Efrén Reyero

Marta creyó a su novio con los ojos cerrados, pero no pasó lo mismo con Kiko Hernández. El íntimo amigo de la colaboradora receló del tronista desde el principio y no dudó en decírselo a Marta en directo.

Hernández no pudo ser más claro: “Se ha enganchado a ti para volver a la televisión”.