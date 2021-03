“He visto llorar muchas veces a mi madre, para mí es una luchadora porque ha luchado mucho por mí, y no tengo nada más que decir de ella”, decía ella y añadía que tener o no relación con Francisco solo depende de él: “Si quiere tener una relación conmigo, quiere conocerme, yo estoy aquí, dependerá mucho de su actitud y de si su perdón es sincero… si no quiere, no pasa nada, me dolería en el alma pero hay que seguir adelante”.