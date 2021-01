Pero Anabel no opina lo mismo, trabaja un día a la semana y no va a vivir en Madrid para solo una jornada de trabajo: “Aquí somos 33, los colaboradores que vienen todos los días son los pilares”.

Las críticas continuaban y Anabel acababa por romperse: “Entiendo que soy un personaje público, pero salgo de aquí y sigo trabajando y no sólo en las redes”. Reconoce que es comodona, pero ha aprendido de gente que ha acabado mal y está orgullosa de lo que ha conseguido: “Tengo mis posibles, he sabido guardar como una puñetera hormiga”.

“No me compro coches de lujo, no me voy a viajes por ahí, me conformo con estar al lado del mar en Canarias con una cerveza y haciendo un asadero con mis amigos que es comprar dos kilos de carne y disfrutar de la vida”, decía Anabel. Y da las gracias por tener trabajo en ‘Sálvame’, pero reconoce que cuando tiene polémicas familiares, le cuesta.