Kiko Matamoros se emociona al hablar de su posible próxima paternidad con Marta: "Estoy pensando en congelar esperma"

Kiko Matamoros también ha hablado sobre esto y ha sido claro, todavía "es fértil" y como Marta quiere esperar dos o tres años a tener un hijo, está pensando en "congelar esperma" porque quiere "volver a ser padre" y le "hace muchísima ilusión. Confesión que ha hecho y que le ha terminado emocionando: "Me gustaría que el día que yo no esté Marta tenga a su lado algo común para los dos que sea más importante que algo material". "Ves, me emociona" , ha terminado diciendo el colaborador ante su explicación.

El colaborador "cree muy posible" que si tiene otro hijo con Marta sea otra niña porque "de cinco ha tenido cuatro" y que a él le "gustaría tener gemelos". Algo que ha hecho que termine diciendo algo que nunca había hecho público: "Una vez, que luego no fue adelante porque no pudo ser, estuve a punto de tener gemelos". No ha querido decir "con quién" porque "no le autorizan a decirlo".