Está tan molesto que, a través de sus redes sociales, decía: “Si yo decidiese no volver a abrir mi boca, ese contenido moriría”. Estas declaraciones llegan después de los rumores sobre su retiro para componer música y poco después de su reencuentro y reconciliación con Isabel Pantoja en Cantora.

Sucede justo después de que se cumpla un año del inicio de la guerra entre madre e hijo, 366 días de un conflicto. El 17 de noviembre del año 2020, Kiko Rivera se sentó en el ‘Deluxe’ para contarnos que lo estaba pasando mal, que atravesaba una depresión. Su madre intervino telefónicamente en directo y Kiko no entendió sus palabras: “Me duele que me digas que no tengo derecho a esto, necesito besos y abrazos”.