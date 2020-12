El origen del mal rollo entre Terelu Campos y Lydia Lozano: su apoteósica discusión en 'La última cena'

A pesar de haberlas visto durante años sentadas juntas en ' Sálvame ', la buena relación entre Lydia Lozano y Terelu Campos es cosa del pasado . La reina del chuminero está convencida de que su excompañera no la puede ni ver y la propia Terelu ha bromeado irónica sobre lo “buena” que es Lydia pero… ¿de dónde nace este mal rollo ? Las colaboradoras tuvieron su mayor desencuentro en ‘La última cena’ y, para Lozano, esto marcó un antes y un después.

El conflicto entre Terelu y Lydia

La relación de Terelu Campos con los colaboradores de ‘Sálvame’ se ha deteriorado desde que la hija de María Teresa Campos se fue del programa . Hace tiempo, Lydia reconoció que no había vuelto a hablar con Terelu desde entonces y que las cosas entre ellas se habían enfriado.

Esto, sumado a los comentarios que la periodista ha hecho sobre Alejandra Rubio , ha provocado que su aparente amistad termine de romperse. Lydia contó que la primera vez que coincidió con Alejandra en un plató de televisión le pareció que iba un poco de sobrada y dijo que su actitud no era la de “una niña que quería aprender”: “Era 'la hija de', la nieta de María Teresa Campos sentada delante de mí”, criticó.

Para algunos compañeros, Lydia no ha perdonado que la influencer la insultara “ vieja de mierda ” aunque ella lo niega. Lozano se defiende diciendo que habla de Alejandra como lo haría de cualquier otro colaborador y no con la consideración de que es la hija de Terelu.

Un comportamiento que no ha sido entendido por la colaboradora de ‘Viva la vida’. Terelu ha respondido dese su programa y ha condenado los ataques de Lydia a su hija. “Hay veces que no te entiendo, con lo pedazo de compañera que yo he sido contigo… y lo peor de todo es que tengo claro que si mañana te vuelvo a tener al lado, lo seguiré siendo”, le recriminaba molesta.