La madre de Sandra Pica se retira de la televisión con ataques de ansiedad: "No somos montajistas"

Sandra, la madre de Sandra Pica se defiende y niega que todo esto sea un montaje

La posibles relación entre Julen y Sandra está en tela de juicio y Sonia se ha visto involucrada en todo esto: "No voy a consentir que vengan a decir que es un montaje mío porque, entonces, tomaré medidas. Quiero estar alejada de la tele y tranquila. No necesito ningún montaje, tengo negocios, me gano la vida muy bien". Esta mujer ha querido aclarar que no ha querido estar en el programa de hoy pese a que le habían invitado: "No he venido porque yo no entro en estos shows. Soy una mujer que me gano la vida honradamente alejada de todo esto. Ya está bien de dejarme por los suelos. Yo es que ya no puedo con esta situación".