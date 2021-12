Kiko Matamoros ha llegado a 'Sálvame' pletórico . El colaborador se convirtió en abuelo por segunda vez el día de su cumpleaños y ya ha conocido a su nieto. "Ha sido estupendo. Están los dos bien. Está monísimo . ¿Qué voy a decir? Soy su abuelo ", ha contado enternecido. Nuria Marín ha preguntado al tertuliano si le ha mandado algún mensaje importante a su nieto. " Telepáticamente sí , le he dicho que bienvenido a Madrid, que se sienta siempre orgulloso de sus raíces, en todos sus sentidos. Me gustaría que se sintiera orgulloso de ser madrileño, de ser español", ha respondido.

" ¿Qué te gustaría que sacara de ti? ", ha querido saber la presentadora. "Que sacara mi raza, desciendo de esclavos negros y africanos de Cuba. Creo que eso nos ha dado a todos un plus de entereza ante las dificultades. Que esté muy por encima de mis condiciones, que sea una buena persona. Que se dedique a lo que le dé la gana , si es una actividad intelectual mucho mejor, pero vamos que si tiene que picar piedra también", ha asegurado

Nuria Marín ha preguntado a Rafa Mora si él quiere ser padre. "Si que me gustaría lo que pasa es que todavía lo voy a posponer un par de añitos. A Macarena le queda un año de carrera para ser pedagoga. Le comenté que lo mejor era que acabase la carrera primero, no por nada, no tienes que dejar de lado la carrera por se madre, pero sé que ella va a ser una madraza y se va a centrar 100% en su hijo", ha explicado el extronista.