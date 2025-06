Avance | ¿Llega el adiós de Elena y Julio?: adelántate al próximo capítulo de 'La Favorita'

Patricia Fernández 03 JUN 2025 - 00:56h.

¡Ya puedes disfrutar del avance del próximo capítulo de 'La Favorita'!

Elena se entera por Julio de la decisión que ha tomado sobre su futuro en 'La Favorita': "¿Nos dejas?"

La marcha de Julio a Sudamérica con Lola es inminente y las chicas de 'La Favorita' intentarán que Elena entre en razón para que las cosas no se queden tensas entre ellas, como también hará sospechar a Lola que tengan esa actitud entre ellos: "¿Ha pasado algo?"

Mientras tanto, Don César seguirá intentando hacer tratos con Don Benito para el plan que tiene preparado para vengarse de Elena, del que esta no tiene ni idea. Y Don Benito convocará una reunión con los prestamistas en 'La Favorita', de la que Elena no está para nada de acuerdo, pero parece que no le quedará otra: "Se corta la tensión con un cuchillo, ahí fuera pasa algo".

Además, Elena tendrá que tomar la decisión de si su suegro compra la parte de Julio del restaurante, lo que este le ofrecía y del que su socio no tiene ni idea. Como también seguirán los líos en el restaurante, como que saltarán las dudas a Rosa sobre el hermano de Cecilia y si tiene negocios turbios.

¡Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de 'La Favorita: al que puedes adelantarte dándole al 'play' a este avance!