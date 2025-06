Patricia Fernández 10 JUN 2025 - 00:40h.

Julio desaparece después de tener una tensa conversación con Don César y antes de irse de viaje con Lola

El especial momento del equipo cuando el futuro de 'La Favorita' se tambalea: "Nunca hubiera imaginado que un grupo de mujeres me iba a hacer tan feliz"

Después de que Julio decidiera marchase lejos de 'La Favorita' por un tiempo para acompañar a su mujer Lola en su gira por Sudamérica, las chicas del restaurante decidían hacerle una despedida, sin que este ni Elena lo supieran.

La tensión no faltaba entre Julio y Elena en estos últimos momentos juntos y, es que, ella esperaba que Julio se sincerase sobre sus sentimientos por ella pero, lejos de eso, le advertía sobre su preocupación por las verdaderas intenciones que su suegro Don César tiene con ella, algo de lo que ya le había hablado.

Las advertencias de Don César a Julio antes de marcharse a Sudamérica con Lola

Antes de marcharse y terminando los últimos detalles del viaje, Julio llegaba a casa y se encontraba, ante su completa sorpresa, con Don César en el portal, que le advertía de algo: "Que te vayas lejos es lo mejor para todos, Elena ya ha sufrido bastante, no le conviene tenerte cerca".

"No sé lo que hace aquí, pero sí sé que usted esconde algo", le decía Julio, que dudaba en si coger o no el tren hacia su próximo destino lejos del restaurante: "Debería quedarme aquí y averiguar lo que esconde, estoy seguro de que a su querida Elena le encantará saberlo". "Me parece que te estás metiendo donde no te llaman", respondía muy molesto Don César.

Y tras esto, Lola aparecía muy preocupada en el restaurante para preguntarle a Elena por el paradero de Julio: "Anoche Julio no apareció por casa, le he estado buscando por la estación, por todas partes, pero no le encuentro por ningún lugar, ha desaparecido". Lo que dejaba completamente descolocada a Elena: "¿Qué?" Y, ahora la pregunta es: ¿tendrá algo que ver con su desaparición Don César? o ¿dónde se encuentra Julio?