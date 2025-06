Patricia Fernández 24 JUN 2025 - 00:45h.

Elena y Julio se reencuentran en secreto y ella descubre la verdad sobre César: "¿Cómo me he podido dejar engañar así?"

Todo está que arde en 'La Favorita', parece que el plan de Don César de intentar separar a las chicas del restaurante está comenzando a dar sus frutos y esto llegará a ser un peligro incluso para que se tambalee el gran equipo que forman entre ellas.

Además, Julio y Elena seguirán con su plan para intentar desenmascarar a Don César, lo que parece que les unirá más que nunca: "Tenemos que hablar con Félix y Lola. Quiero que sepas que voy a luchar por esto que tenemos". Todo mientras este está escondido para que no le encuentren, pero parece que alguien se enterará de su paradero.

Cecilia les comunicará a sus compañeras que ha tomado la decisión de marcharse a Sevilla con Don César después de que este se lo proponga: "Me voy, me ha dicho que me vaya con él y tengo que pensar en el bebé".

Pero parece que esta no será la única que se marche, Rosa les cuenta a sus compañeras, completamente rota que a Miguel le han concedido el traslado a Vigo y que tiene que irse con él.

Ana descubrirá que Lourdes tiene una oferta del chef francés, al que Don César metía en el restaurante para desestabilizar a las chicas, para que se marche a su restaurante a trabajar para él, lo que le comunicará a Elena y al resto, la que no dará crédito con lo que está pasando con todas las favoritas: "Es una broma, os he pillado, no se me engaña tan fácil". Pero Ana le confirmaba que esto no es así: "No lo es, es el fin de 'La Favorita".

Además, Ana, que en medio de unos cuantos vinos y una conversación a solas en el restaurante, terminaba besándose con Manuel, querrá contarle lo sucedido a Cecilia, pero no lo dará tiempo y se enterará por Lourdes, lo que generará un gran conflicto entre ellas: "Yo la mato".

