Patricia Fernández 24 JUN 2025 - 00:24h.

Elena y Julio vuelven a verse, mientras él se esconde para que no descubran que sigue con vida

Julio manda un importante mensaje a Elena mientras sigue en paradero desconocido: "Necesito tu ayuda"

Después de que Elena recibiera una carta de Julio desde su paradero desconocido, ella se quedaba en casa para recibir noticias y poderse terminar encontrando con él. Lo que no esperaba ella es que este iba a entrar en el piso de las favoritas sin que nadie lo supiera.

El esperado reencuentro entre Julio y Elena

Elena se daba un susto de muerte al ser abordada en su casa por alguien de quien no sabía su identidad y este miedo se convertía en mucha alegría cuando era consciente de que era Julio el que estaba junto a ella: "No sabes cuánto me alegro de verte, pensaba que habías huido".

Tras esto, ella le preguntaba directamente por lo que está ocurriendo con César. "Sabía que tramaba algo, pero nunca pensé que pudiera llegar a esos extremos. Nadie puede saber que estoy vivo, ni que estoy aquí, sería muy peligroso. Me he librado por los pelos, han estado a punto de matarme", le contaba él.

Julio le explicaba a Elena el motivo por el que cree que César ha comenzado este plan contra ellos: "Quiero vengarse por lo de su hijo, devolverte el golpe. Quiere arruinarnos, separarnos". Y esta se mostraba completamente descolocada: "No puedo creerme que haya estado a punto de matarte. Soy idiota, ¿cómo me he podido dejar engañar así?"

Momento en el que ambos pensaban en un plan para detener a César: "Tiene que tener algún punto débil, algo tiene que haber debajo de esa fachada impecable". Julio le pedía a Elena que hiciera memoria y, aunque en un principio no caía en nada, se percataba de que podía haber algo con lo que pudieran contratacar.

Julio se entera del compromiso entre Elena y Félix Montenegro

En medio de todo esto, Julio tenía que esconderse en la casa de Elena y las chicas, lugar donde se enteraba de que Elena se ha comprometido con Félix Montenegro en su ausencia, lo que no le gustaba nada.

Cuando las compañeras de su socia llegaban a la vivienda, Julio tenía que esconderse debajo de la cama, pero en mitad de la noche Elena le pedía que saliera de este lugar para poder dormir más cómodo.

En este momento, ambos tenían una conversación de lo más profunda sobre cómo iban a abordar esto, mientras Julio pensaba en rendirse, ella se negaba a esto: "No pienso despedirme de ti, quédate conmigo". Y esto terminaba en un apasionado beso entre los dos, que terminaban pasando la noche juntos.