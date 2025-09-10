Logo de telecincotelecinco
Los motivos por los que elegir a Gabi y Maribel, representantes de 'La Agencia': "Voy a partirme el pecho"

Los motivos por los que elegir a Gabi, representante de 'La Agencia': "Voy a partirme el pecho"
El gran estreno de 'La Agencia' ya está aquí. La nueva serie de Telecinco, que comienza este miércoles, reúne a un increíble grupo de actores y actrices. Se trata de una de las series europeas más exitosas y adeptadas de las últimas décadas, que muestra el día a día del mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes artísticos.

Con un tono fresco, audaz y cargado de humor, 'La Agencia' retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular y deslumbrante entorno profesional, un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano.

El compromiso de Gabi

Entre ellos, encontramos a Gabi, interpretado por Javier Gutiérrez. Gabi es un profesional comprometido con su trabajo, entregado, y defensor del lugar en el que trabaja, y estos son los motivos por los que cree que debería ser elegido:

"Las tres razones para que me elijan a mí serían: una, que soy buena persona, le voy a cuidar, le voy a querer mucho; dos, voy a partirme el pecho por él o por ella; y tres, voy a negociar unos contratos inmejorables, porque esta es la mejor agencia del país".

La ambición de Maribel

A Gabi se suma Maribel, otra de las representantes de la agencia. Marta Hazas es la encargada de dar vida a esta agente que mira por el bien de sus representados y representadas, entre los que figura algún fichaje internacional.

Maribel nos desvela qué es lo que la diferencia: "Porque soy una agente que construye carreras. No voy solo por el dinero, si no que quiero lo mejor para mis representados y representadas, y porque tengo la mejor cartera de actores y actrices que se puede tener ahora mismo en España. Y también tengo algún internacional".

