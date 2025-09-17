Carlos Bardem, sin filtros sobre 'La Agencia': "Matías vive entre lo que pretende ser y lo que realmente es"

Carlos Bardem nos habla en exclusiva de Matías Alvarado, su personaje en 'La Agencia', un representante veterano que se mueve entre lo que aparenta ser y lo que realmente es

El actor se ha enfrentado a nuestro test más divertido y reflexiona sobre la contradicción como clave de la humanidad y del atractivo de los personajes, ¡dale play!

Compartir







Después del estreno de la semana pasada, 'La Agencia' regresa este miércoles 17 de septiembre a las 23:00 horas en Telecinco con su segundo capítulo. La ficción, que se adentra en el competitivo mundo de la representación artística, cuenta con un elenco coral de grandes nombres entre los que se encuentra Carlos Bardem, que da vida a Matías Alvarado, un agente veterano, pragmático y lleno de matices.

En exclusiva para esta web, el actor se ha enfrentado a dos dinámicas muy distintas: un test exprés cargado de preguntas comprometidas y una entrevista en la que reflexiona sobre su papel y sobre lo que aporta la serie al público actual.

"Un sinónimo de humanidad es la contradicción", nos confesaba Bardem en un momento de la entrevista. Y es que esa palabra, contradicción, parece ser la clave para entender a Matías Alvarado. Su personaje vive entre lo que pretende ser y lo que realmente es, entre la vida que querría llevar y la que le toca afrontar. Una tensión constante que lo convierte en uno de los perfiles más interesantes de 'La Agencia'.

Una serie frenética y muy actual

En la entrevista, el actor describe a 'La Agencia' como una ficción con "emoción, comedia y un ritmo vertiginoso". Una definición que encaja con la esencia de la serie, donde en cada capítulo suceden múltiples tramas que muestran la cara más divertida, frenética y contradictoria del mundo de la representación.

Bardem también destaca la humanidad de los personajes: lo que realmente atrapa de 'La Agencia' es ver cómo cada uno lidia con sus propias contradicciones, algo con lo que el espectador puede sentirse identificado. Dale play a la entrevista completa.

El test más divertido a Carlos Bardem

En este test, Carlos Bardem se enfrenta a un cuestionario rápido con preguntas pensadas para conocer mejor tanto al actor como al personaje. ¿Cine, teatro o televisión?, ¿la llamada que marcó un antes y un después en su carrera?, ¿con quién se iría de fiesta? Preguntas aparentemente sencillas que, en realidad, revelan mucho más sobre su trayectoria y la esencia de Matías Alvarado.

No desvelamos sus respuestas —eso queda en el vídeo—, pero sí podemos adelantar que Bardem se lo tomó con mucho humor y complicidad, dejando claro que detrás de cada elección hay una historia que merece la pena escuchar. Dale play y no te lo pierdas.

Una galería de estrellas

'La Agencia' cuenta con un reparto espectacular: Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Belén Rueda, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera y Sara Sálamo, entre otros.

Y aunque el personaje de Carlos Bardem ya forma parte del núcleo principal de la ficción, este segundo capítulo traerá consigo una novedad muy esperada: Jaime Lorente, que se incorpora interpretando a un actor lleno de inseguridades que pondrá contra las cuerdas a Andrea, su representante en la ficción, interpretada por Manuela Velasco.

Tras un estreno que dejó al público con ganas de más, el segundo capítulo promete subir la apuesta con nuevos conflictos, mucho ritmo y un Matías Alvarado dispuesto a seguir mostrando sus luces y sombras. Dale Play a los vídeos y conócelo a fondo.