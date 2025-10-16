Daniel Écija, sobre trabajar por primera vez con su hija: "Biográficamente es de las cosas que me quedarán"

Daniel Écija, showrunner de 'La Agencia', nos cuenta emocionado lo que ha significado compartir rodaje con su hija, Belén, por primera vez

El productor reflexiona sobre su experiencia: "Intento ser muy objetivo, pero me emociona verla crecer como actriz y como profesional", ¡dale play!

Reservado y alejado del foco mediático, Daniel Écija siempre ha preferido mantener su vida personal en un discreto segundo plano. Sin embargo, con el estreno de 'La Agencia', el creador y productor ha vivido uno de los momentos más especiales de su carrera: trabajar junto a su hija, Belén Écija, fruto de su relación con Belén Rueda.

Belén Écija se interpreta a sí misma en 'La Agencia'

En el sexto capítulo de 'La Agencia', Belén se interpreta a sí misma, en un papel que refleja su propio recorrido como actriz: una joven que recibe la noticia de que va a tener su primer papel protagonista. Un guiño a la realidad que ha convertido el rodaje en algo mucho más emocional para toda la familia.

En exclusiva para esta web, Daniel Écija se ha mostrado visiblemente emocionado al hablar de la experiencia y ha explicado qué ha significado para él compartir set con su hija: "Me siento muy orgulloso por la actitud que tiene en el trabajo. Es muy emocionante ver cómo aquella cría pequeña que nació no hace tanto se ha convertido en una gran profesional."

Con estas palabras, Écija no solo elogia el talento de Belén, sino que también refleja el impacto personal de verla crecer dentro de un mundo que él conoce tan bien. Su tono, lleno de ternura, revela la mezcla de orgullo y nostalgia de un padre que ha presenciado cómo su hija convierte su vocación en realidad.

Un recuerdo imborrable para toda la vida

Además, el creador de series tan emblemáticas como 'Los Serrano' o 'Estoy vivo' quiso dejar claro que, pese al vínculo familiar, valora a Belén con la misma exigencia que a cualquier otra actriz: "Intento ser muy objetivo cuando hago este juicio como actriz y como profesional. Ella es una mujer muy seria y, para mí, es una suerte poder trabajar con mi hija de alguna manera."

Estas declaraciones ponen de manifiesto la admiración profesional que siente por ella y su respeto hacia su trabajo. Daniel no habla solo como padre, sino también como productor, reconociendo que Belén se ha ganado su lugar por méritos propios. El creador reconoció que esta experiencia ha dejado una huella profunda en su vida: "Creo que biográficamente es de las cosas que me quedarán cuando esto se vaya apagando."

Écija deja entrever que, más allá de los éxitos televisivos, este proyecto tiene un valor emocional incalculable. 'La Agencia' no solo es una serie sobre el talento y los sueños, sino también una historia real de familia, legado y orgullo compartido. Una vivencia que, sin duda, quedará marcada en la memoria del productor como uno de los capítulos más entrañables de su carrera. ¡Dale play y no te pierdas sus palabras!

Daniel Écija desvela los secretos de la adaptación para que 'La Agencia' sea muy española: "Es algo muy nuestro"

El productor lo dijo antes del estreno: adaptar un éxito internacional no consiste en calcarlo, sino en darle alma propia. "Cada país tiene que encontrar su ruido propio, su manera de contar. 'La Agencia' es nuestra manera de hacerlo", nos contó Daniel, en exclusiva. "'Call my agent!' es una serie muy francesa. Nosotros hemos hecho una serie muy española, muy del sur. 'La Agencia' bebe del original, pero se construye con códigos, tonos y conflictos profundamente nuestros", explicó Écija, subrayando que el reto no ha estado en replicar el formato, sino en darle una identidad propia.

Una declaración de intenciones que marca el rumbo de esta ficción de Telecinco: entretener, emocionar y demostrar que una adaptación puede ser mucho más que una copia. Dale Play a la entrevista completa.