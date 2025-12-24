Aquí tienes las mejores tomas falsas del octavo capítulo de la nueva temporada de 'La Que Se Avecina'

El octavo capítulo de la nueva temporada de 'La Que Se Avecina' marca el final de una etapa para los vecinos de Conturbenio, 49, dejando el último recopilatorio hasta nuevo aviso de las tomas falsas donde el humor desborda más allá del guion.

Miradas cómplices, frases imposibles de terminar y ataques de risa incontrolables demuestran que, incluso en el fin de temporada, el espíritu gamberro de los vecinos más famosos de la televisión sigue intacto.

Entre errores inesperados, el reparto se despide como mejor saben hacerlo y cómo más les gusta a sus seguidores: convirtiendo cada fallo en una carcajada. Un broche final que confirma que las risas nunca se mudarán de Contubernio, 49.

Si te has quedado con ganas de más, recuerda que puedes volver a ver la temporada al completo en la plataforma de Mediaset Infinity. ¿A qué esperas? ¡Los vecinos y las carcajadas te esperan!