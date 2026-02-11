Los protagonistas de Pura Sangre reflexionan sobre sus personajes y el universo emocional de la nueva serie de Telecinco

Amaia Salamanca y Aitor Luna, en exclusiva: así han construido a los hermanos Acuña en 'Pura Sangre'

'Pura Sangre' empieza a desvelar el verdadero pulso emocional que atraviesa su historia. Más allá del crimen que sacude la finca de 'La Galana' y de las luchas de poder dentro del marquesado, la nueva ficción de Telecinco pone el foco en qué arrastra cada personaje y desde dónde mira el mundo.

Por eso, durante el rodaje, el reparto se enfrentó a una pregunta tan sencilla como reveladora: ¿qué le cuenta tu personaje al mundo? Las respuestas dejan entrever el tono profundo y nada complaciente de la serie.

Hay un dolor profundo, pero también la necesidad de luchar por el perdón

Pedro Casablanc, que interpreta a Fernando Vázquez, habla de memoria, de heridas del pasado y de un dolor que sigue marcando el presente. “Hay rencor”, apunta el actor, aunque deja claro que su personaje también mira hacia algo más difícil: el perdón. Desde una posición completamente distinta, Blanca Romero se mete en la piel de Alicia Hermida, una teniente del SEPRONA que llega para incomodar. En sus palabras aparece una idea muy clara: tratar a todos por igual, sin privilegios ni apellidos que valgan.

La dimensión más íntima la aporta Ángela Molina como Rosario del Monte, heredera del marquesado. Su personaje habla desde la ausencia y el deseo de volver a reunir a una familia que ya no es la misma. “Los deseo profundamente”, confiesa la actriz al referirse a sus hijos en la ficción. Junto a ella, Pep Munné interpreta a Antonio Acuña, quien resume el espíritu de la serie con una reflexión sencilla pero contundente: cada persona vive la vida desde intereses distintos, aunque el amor sea siempre el mismo.

Para Jaime Zatarain, Jacobo Valverde encarna uno de los grandes mensajes de 'Pura Sangre': nada es completamente puro. “Ni blanco ni negro”, adelanta sobre un personaje que se mueve en terrenos ambiguos. Desde la finca, Eva Ugarte da vida a Marta Uribe, veterinaria y figura clave en el arranque de la historia. Su vínculo con los caballos y con la familia sirve para hablar de lealtad y de cómo una tragedia afecta a todos, cada uno a su manera.

La mirada más joven llega con Berta Bolufer, que interpreta a Camino Vázquez, una mujer con carácter que regresa al pueblo tras años en la ciudad para recomponer la relación con su padre y replantearse su futuro.

Con estas respuestas, el reparto de 'Pura Sangre' deja claro que la serie no solo plantea un misterio, sino un retrato coral de personajes atravesados por el pasado, las contradicciones y las decisiones difíciles. La pregunta ya está lanzada. Puedes ver qué nos adelantaron sobre sus personajes y tramas en el vídeo que encabeza este artículo.

