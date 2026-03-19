Telecinco.es 19 MAR 2026 - 09:47h.

En medio de una trama de secretos y ambición, el actor nos habla de las prioridades de su personaje

Todos los episodios de 'Pura Sangre', en Mediaset Infinity

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En el universo de 'Pura Sangre', el apellido es una condena y una bendición a partes iguales. La serie nos sumerge en un clan donde la herencia, el estatus y el poder parecen ser el motor que lo mueve todo. Sin embargo, dentro de este ecosistema de tiburones y secretos, no todos los personajes juegan con las mismas cartas y tienen la misma estrategia.

Si hace poco Blanca Romero nos definía a su personaje, Alicia, como una mujer de acción, valiente y guiada por la intuición policial para destapar la verdad, Pep Munné nos presenta a un hombre que se mueve en el polo opuesto. Mientras la agente del Seprona busca respuestas en el exterior y persigue el delito, José Antonio busca refugio en el interior del hogar, intentando blindar lo único que le importa de verdad. Su personaje, José Antonio, parece ser el contrapunto emocional en un mundo frío, un hombre que, pese a estar en el centro del huracán, tiene muy claras sus prioridades vitales.

El rechazo al poder y el refugio en la "sangre"

Ante la eterna pregunta que plantea la serie, ¿Qué importa más, el imperio familiar o la familia en sí?, Pep Munné es conciso y sorprendente. Lejos de mostrarnos a un patriarca obsesionado con el control, el actor confiesa que José Antonio vive desapegado de la fortuna: "Lo del legado no lo siente como suyo nunca". Esta declaración lo convierte en un bicho raro de la trama, mientras otros personajes viven angustiados por mantener las apariencias—como confesaba Jaime Zatarain cuyo mayor temor es que "le vean el alma" y descubran quién es realmente—José Antonio parece haber pasado esa ambición tóxica.

La devoción por su familia

Entonces, ¿qué lo retiene? La respuesta es puramente sentimental, ya que nos asegura que su personaje "ama a su familia por encima de todo", incluso cuando surgen las inevitables diferencias y conflictos que alimentan la trama. Pero si hay un ancla que le mantiene firme, esa es su mujer en la ficción, pues nos destaca el amor profundo que tiene hacía ese personaje y hacia sus hijos como el verdadero motor de su existencia.

Mientras otros luchan por mantener el estatus, José Antonio parece luchar por mantener unidos a los suyos, convirtiéndose en el corazón vulnerable de una historia cargada de pura sangre... y puras lágrimas.

Dale play al vídeo para escuchar a Pep Munné desgranar los sentimientos de su personaje.