Carmen Borrego echa a correr para huir de María Patiño

Carmen Borrego se ha vuelto a pronunciar esta semana a través de una incendiaria entrevista. Sus palabras no han pasado desapercibidas y llegó a dedicarle unas duras palabras a María Patiño: "Me da miedo, a ver si me dice por la cara lo que dice por la tele", llegó a decir la hija de María Teresa Campos. Su enemistad viene de lejos y, hoy, tenían la oportunidad de hablar en directo y aclarar sus diferencias... o no.