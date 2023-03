Adara Molinero se distancia de Manuel Cortés: "Le estoy viendo un puntito de maldad"

Los concursantes han discutido por la comida

Manuel Cortés ha echado en cara a Adara Molinero haber abierto una lata por ella

"Estoy muy decepcionada", ha asegurado Adara

Adara y Manuel Cortés comenzaron teniendo una buena relación en 'Supervivientes'. Sin embargo, la comida ha causado una discusión entre los compañeros. En el juego de la 'Tormenta Hondureña', Asraf tuvo que cumplir una penalización: No comer nada de comida de las lastas.

Por este motivo, el marroquí ha pedido a su sus compañeros si podía comer un poco más de arroz. "Yo estoy pasando mucha hambre, no puedo dar comida", Sin embargo, Adara estaba de acuerdo y quería compartir el arroz con él. "Es que no has hecho nada para ganarte ese castigo. El otro día se abrió una lata y no se tenía que abrir".

"Se abrió porque todos estábamos de acuerdo. Me gustaría que echaras el tiempo atrás que hasta te tuve que hacer de comer porque estabas llorando", intervenía el hijo de Raquel Bollo. "¿A qué viene eso? Te estoy viendo un puntito de maldad que no me gusta nada", se quejaba ella.