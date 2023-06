Laura Madrueño no pudo contener las lágrimas en la pasada gala al realizar un emotivo discurso para cerrar el último directo desde la Palapa. La presentadora, con la voz quebrada, apenas podía acabar las frases: "Me he dejado el alma para que sepáis qué es 'Supervivientes'... equipo, apagamos las antorchas. Volvemos a casa".