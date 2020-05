Adara y Fani despotrican de Ivana en un directo: "De la audiencia de España no se ríe nadie"

Adara y Fani, cada vez más unidas

Fani: "Ivana iba a por Nyno"

Fani imita el llanto de Ivana y Adara se ríe

Fani y Adara han sorprendido revelando públicamente lo bien que se llevan. La superviviente y la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' se conocieron en una de las galas del programa y parece que han cosechado una amistad.

Era la propia Adara quien a través de sus redes sociales nos colaba detrás de las cámaras del plató de 'Supervivientes' para decirnos la buena impresión que se habían llevado la una de la otra.

"Es más maja en persona que por la tele", aseguraba Fani de Adara. Por su parte, la 'gran hermana' confesaba las ganas que tenía de conocerla.

Adara y Fani se han hecho amigas 😊 pic.twitter.com/Y3ggTjuCWb — GOSSIP Boy 💫✈️💜 (@JuanjoElCotilla) May 15, 2020

Y tan bien se cayeron, que enseguida anunciaron que compartirían un directo en Instagram.

Mañana directo de Adara y Fani pic.twitter.com/HsCpbypGWB — Rocío 🇮🇹✈️ (@rocioqueeen) May 16, 2020

Fani le cuenta a Adara todo lo que ha visto de la relación de Ivana y Hugo

Desde la intimidad de sus hogares, Fani y Adara hicieron un directo en el que, entre otras cosas, hablaron de Ivana Icardi.

En concreto, fue Fani la que se encargó de contarle a su nueva amiga todo lo que había visto en la isla sobre la relación de la argentina con el que fuera su pareja.

Fani siempre ha mantenido que "Ivana se fijó primero en Nyno y no en Hugo". Al parecer, al ser conocedora del estado civil del cantante, Ivana habría cambiado de estrategia según contaba Fani.

"Esa muchacha iba a por Nyno. Es muy guapo. Cuando entró en la isla era como un Ken. Pero vio que tenía mujer y dos niñas dijo "Uy, bastante lío tengo yo fuera con Gianmarco". Ni que a Gianmarco se le fuera la vida hablando de ella", le comentaba Fani a Adara.

Pero lejos de lo que podría ser una suposición, la superviviente detallaba por qué mantiene esa teoría. "Esa misma noche nos quedamos Bea y yo preguntándonos a dónde iba. Se puso como muy mona de repente. Se puso una coleta, una camisetita y de repente vemos que va a Hugo. Nos quedamos Bea y yo como '¿Qué?'. Y al día siguiente se liaron", desvelaba Fani sobre las semanas de preconvivencia.

Fani aseguraba que Ivana también habría hablado con ellas sobre la concidencia de sus realitys, en los que siempre habría tenido un romance. "Dijo "No sé cómo lo hago pero reality que estoy, reality que me lío con un chico". Nos dijo que estuvo en 'GH Argentina' y que se echó un novio allí; luego que con Gianmarco en GH Italia no cuajó la cosa... Pero primero nos dice una cosa, que se lió con Gianmarco en el de Italia; luego dijo que era él quien iba a buscarla; luego que él le dio la patada a ella y que está haciendo contigo lo mismo que hizo con ella... Se contradice", criticaba la exconcursante.

Por su parte, Adara escuchaba atenta todo lo que Fani le estaba contando. La superviviente señalaba a Ivana de querer buscar conflictos en la isla para ganar notoriedad. "Conmigo se llevaba fenomenal pero cuando me salvaron su cabeza le hizo 'clic'. Luego con tu madre igual. Se empezó a llevar bien con ella y le sacaba temas para discutir", comentaba.

Además, Fani comenzó a imitar a Ivana parodiando sus lágrimas por Hugo. Adara no pudo contener la risa al ver lo que estaba haciendo Fani.

"En España son inteligentes y han sabido expulsarla. De la audiencia española nadie se ríe", sentenciaba Fani.

La mala relación de Fani con Ivana

Fani e Ivana protagonizaron una de las discusiones más tensas que se han vivido en los Cayos. Las supervivientes no solo no lograron entenderse en la convivencia sino que no se soportaban. Al final, toda la tensión acumulada estalló en forma de un gran encontronazo.

Adara no quiere saber nada de Ivana

Por su parte, Adara no quiere llevarse con Ivana. Si bien la ganadora de 'GH VIP 7' ya no está con Gianmarco y parte de su reticencia hacia ella venía derivada por la mala relación del italiano con la argentina.