Adara no puede evitar las lágrimas al hablar con Elena: "Todos los días sentía un vacío muy fuerte en mi pecho"

Elena ve a sus hijos por primera vez después de meses

Adara y Aitor, hijos de Elena, le cuentan a su madre que se han reconciliado

Elena Rodríguez ha disfrutado en 'Supervivientes: Conexión Honduras' de una de las cosas que más ansiaba: poder ver a sus hijos. Y aunque lo ha hecho desde los Cayos, no ha faltado la emoción en este primer reencuentro con Adara y Aitor Molinero.

La familia se ha visto en directo después de que Elena haya hecho balance de su concurso y respondido al 'boom' mediático tras la confesión de su dura infancia. Además, la superviviente también se ha enterado de todo lo que ha sucedido en España por el coronavirus.

Adara rompe en llanto y Aitor promete a Elena estar más con ella

La primera en hablar con Elena fue Adara Molinero. La ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' empezó el mensaje a su madre muy enérgica, contándole lo orgullosa que estaba de ella.

"Madre mía, madre mía, vaya cojones que le has echado. Tres meses dándole ahí, estoy flipada", decía riéndose a carcajadas.

Pero al seguir hablando y al decirle lo mucho que la había echado en falta, Adara no pudo evitar venirse abajo al dedicarle tan bonitas palabras: "Me haces mucha falta, he estado todos los días pensando en ti. Todos los días sentía un vacío muy fuerte en mi pecho".

"Te habrás dado cuenta de muchas cosas allí pero yo aquí también. Siempre has estado con nosotros en las buenas y en las malas, te valoro todo lo que has hecho por nosotros", añadía Adara muy emocionada.

Elena contenía la emoción al hablar con su hija pero le respondía con mucho cariño: "Vivo por y para vosotros. Me he equivocado en muchas ocasiones y pido perdón, pero en lo que más es en no deciros lo mucho que os quiero. Estoy orgullosa de ti. Eres tú la que me ha enseñado mucho, Adara. Te amo, te quiero", le contestaba antes de saber que también hablaría con su hijo.

Aitor Molinero conectaba entonces con la superviviente para también transmitirle un mensaje. Uno que, además, ha alegrado mucho a Elena. "Hola corazón. Mamá estás guapísima. Quiero decirte que me has sorprendido mucho, tienes una clase increíble, me alegro que hayas vivido esto. Que Adi y yo te hemos echado echado de menos y estamos deseando que vuelvas. Y cuando vuelvas te prometo que voy a disfrutarte", le decía.

La reconciliación de sus hijos ha emocionado mucho a Elena. "Me encanta escucharte a ti y a tu hermana hablar el uno del otro. Ese es el mayor premio que me llevo de aquí", confesaba agradecida.

Elena hace frente al revuelo causado por la confesión sobre su infancia

Elena también ha escuchado cuál ha sido la reacción de su familia ante lo que contó sobre su infancia. La superviviente dio un durísimo y sobrecogedor testimonio al hablar sobre su madre y confesó que estaba distanciada con una de sus hermanas.

La exconcursante, más calmada que en el 'Puente de las emociones', ha vuelto a hablar de su madre para asegurar que no le guarda rencor por lo sucedido. "Ahí solo cuento una parte pero también tengo una parte bonita. Mi madre es una mujer que nos dio todo pero hubo una parte que no supo, al menos conmigo", explicaba. Celebraba también la posible reconciliación con su hermana.

Elena pone el broche a su experiencia en Honduras cargando contra Rocío

Además de hacer frente a su situación familiar, Elena también ha hecho balance de su concurso. Lo ha hecho cargando duramente contra Rocío Flores, a quien acusa de haber utilizado "mañas" para permanecer en el reality.

"Es lícito. Yo opté por luchar y ella por la estrategia. Hay varias formas de jugar y ella lo ha hecho muy bien", soltaba sin tapujos.

Elena se entera de cuánto peso ha perdido en 'Supervivientes'

Otra de las cosas que más preocupaba a Elena era su físico. En varias ocasiones había manifestado que se veía extremadamente delgada, así que ha alucinado al verse por primera vez en el espejo después de meses.

Además de su melena mucho más rubia, la superviviente se ha quedado en shock al descubrir que ha perdido 7,9 kilos en Honduras.

La reacción de Elena al enterarse todo lo que ha sucedido en España por el coronavirus