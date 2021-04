Alejandro Albalá se salva de la expulsión: "Gracias de corazón"

Cumpliendo los deseos de Melyssa, quien no aguanta más en la Isla del Pirata Morgan y quiere abandonar la aventura, el barro ha caído sobre ella en primer lugar, por lo tanto sigue nominada. El segundo en ser rociado, ha sido Antonio Canales. "Bueno...a seguir luchando, no pasa nada, hasta el final no hay que rendirse", ha dicho el bailaor.