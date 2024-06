En su la confirmación de su participación en 'Supervivientes All Stars', Marta Peñate adelantaba que había alguien con quien le iba a costar encontrarse. Posteriormente y a través de las redes sociales, Marta confirmó que se trataba de Adara: "Me estáis preguntando muchísimo por esa persona, pero si veis que no la nombro es por algo. No quiero nombrarla. No me apetece porque no nos llevamos bien esa persona y yo. No es de mi agrado, no me cae bien", sentenció.