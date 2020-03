Antonio David brota contra Yiya tras el encontronazo con su hija y Oriana la defiende: "Ella misma se ha retratado"

"Solamente decir que con su actuación ha quedado retratada y poco más voy a contar. Destacar la educación y respeto de mi hija sobre ella. Dejando ese tema aparte me ha encantado cuando se ha encontrado con Ana María y ha roto a llorar. Necesitaba ese abrazo más que nunca . Me alegro mucho del cariño que se tienen las dos", ha respondido el tertuliano.

Por su parte, Oriana no ha dudado en defender a Yiya. "Rocío le dijo a Yiya justo lo que tú estabas diciendo. Que necesitaba de ella para tener un minuto de gloria y no es verdad. ¿Qué le ha dicho que come es ser mal educada? Se ha quedado en la playa sin convivir con tu hija y sin discutir con ella. ¿Tú de verdad crees que España va a mantener a un concursante solo por el reencuentro con tú hija? No seas tan egocéntrico", ha dicho la colaboradora.