José Antonio Avilés saca de sus casillas a Elena y ésta explota contra el concursante: "Eres un niño viejo, un manipulador y una cotorra"

" Lo manipula todo para no salir nominado , es su única obsesión. Que me nomine, que lo voy a nominar yo también", comentaba Elena con Rocío sobre José Antonio Avilés. " Eres una mentirosa , una farsante, eres muy sucia, no tienes vergüenza ninguna. Lo que intenta es joderme a mí. Ayer de noche puso a todos de vuelta y media. Dile a cada uno de la isla lo que opinas de ellos . A Rocío, que hablaste de su padre. De Barranco que era un estratega. Eres igual que tu hija", ha estallado el colaborador de 'Viva la vida'.

Poco después, Avilés buscaba refugio en Barranco y Rocío Flores. "No voy a entrar en su juego...", le decía al extronista. "Él que no voy a entrar voy a ser yo. A mí me la suda, no creo que Elena haya dicho eso", respondía él. "Cada vez que te has peleado con ella la has pisoteado como a un perro. Le has dicho de todo, hasta que su hija es una sinvergüenza. A mí me la bufa lo que hagáis cada uno. Has malmetido con todo el mundo. Esa es una señora mucho más mayor que tú. Ahora mismo se tiene que sentir como una p*** mierda", le aconsejaba Rocío Flores.