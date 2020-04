Antonio David destapa la conversación que tuvo con Ana María Aldón y Rocío antes de 'Supervivientes' : "Les dijimos que se apoyasen"

José Antonio Avilés ha recriminado a Ana María Aldón que no defendiese a Rocío Flores frente a Yiya. "Se nos dijo claramente que cada una tenía que hacer su concurso. Yo no estoy para gilipolleces. Yo estoy haciendo mi concurso", se defendió la diseñadora.

" No entiendo su actitud ", ha dejado claro Antonio David en el plató de 'Tierra de nadie'. "No puedo entender su actitud. Ella dice que si intercede en el conflicto de Yiya y Rocío le va a perjudicar a su concurso y es todo lo contrario. El público la expulsó y preguntasteis al público por el motivo. Le ha perjudicado no parar los pies a Yiya. Rocío no necesita defensa alguna, se defienda ella sola, pero sí un: 'Hasta aquí'", ha dejado claro el padre de Rocío Flores.

"No es que no le haya dado la cabeza, es que no ha querido entenderlo. Puedo entender que hablaran de no interceder en los conflictos de la otra, pero no puedo entender que sea tan íntima de Yiya. No es normal que se haga la amiga de la enemiga de su familiar", ha opinado Oriana.