Cristian apunta que existe "demasiada química" entre Rocío y Barranco: "Si yo fuese alguna de sus parejas, me preocuparía"

"Rocío se ha puesto celosa. El lenguaje no verbal dice más que el verbal. Si fuera el novio de Rocío o la novia de Barranco, estaría preocupado. Yo he estado ahí y no he visto interés, he visto un feeling que es latente. Arrumacos y miradas cómplices. Demasiada buena química", dejaba caer.